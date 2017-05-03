Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: государство должно оказывать содействие общественным поисковым движениям

Общество
3 мая, 15:44 дата обновления: 3 мая, 15:53 UTC+3 СМОЛЕНСК СМОЛЕНСК 3, мая. /ТАСС

Премьер также пообещал подумать о том, как можно отметить подвиг жителей Вязьмы в годы Великой Отечественной войны

Поделиться
Материал из 1 страницы

СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Государство должно оказывать содействие общественным поисковым движениям. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Смоленске.

В ходе встречи председатель общественной организации "Поисковое движение "Долг", которое занимается поиском останков участников войны, Нина Куликовских рассказала о том, что в Смоленской области ее организации оказывает помощь как администрация региона, так и правоохранительные органы, медицинские организации. Она предложила распространить такой опыт взаимодействия общественных организаций и правоохранительных органов в других регионах.

Премьер согласился, что такая помощь необходима и в других регионах. Он добавил, что "война была страшная, погибло огромное число людей, и несмотря на то, что прошло уже более 70 лет, еще многое нужно сделать, чтобы увековечить память большого количества людей, да и просто отдать долг тем, кто до сих пор не опознан".

"Это важнейшее государственное дело, и несмотря на то, что им занимаются общественные организации, как и должно быть, государство так или иначе должно оказывать содействие, и наверное такой опыт, который есть у вас в Смоленской области, это хороший пример как это можно делать в других местах", - сказал Медведев.

Медведев также пообещал подумать о том, как можно отметить подвиг жителей Вязьмы в годы Великой Отечественной войны.

В ходе общения главы правительства с ветеранами войны в Смоленске один из участников встречи Иван Соколов обратил внимание Медведева на то, какие события в годы войны происходили в районе Вязьмы, в частности, упомянув "Вяземский котел", и попросил его в дополнение к уже имеющемуся у Вязьмы звания Города воинской славы наградить его боевым орденом.

"То, что касается награждения, то у нас сейчас такой практики не существует, но давайте мы подумаем, каким образом еще отметить тех, кто живет в этом особенном городе, Городе воинской славы", - ответил на это Медведев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
"Раненая книга" стала главной достопримечательностью сельской библиотеки Мурино
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
32
В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
2
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
3
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
4
Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине
5
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
6
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
Темы дня
Загрузка...
Реклама