Медведев: государство должно оказывать содействие общественным поисковым движениям

СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Государство должно оказывать содействие общественным поисковым движениям. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Смоленске.

В ходе встречи председатель общественной организации "Поисковое движение "Долг", которое занимается поиском останков участников войны, Нина Куликовских рассказала о том, что в Смоленской области ее организации оказывает помощь как администрация региона, так и правоохранительные органы, медицинские организации. Она предложила распространить такой опыт взаимодействия общественных организаций и правоохранительных органов в других регионах.

Премьер согласился, что такая помощь необходима и в других регионах. Он добавил, что "война была страшная, погибло огромное число людей, и несмотря на то, что прошло уже более 70 лет, еще многое нужно сделать, чтобы увековечить память большого количества людей, да и просто отдать долг тем, кто до сих пор не опознан".

"Это важнейшее государственное дело, и несмотря на то, что им занимаются общественные организации, как и должно быть, государство так или иначе должно оказывать содействие, и наверное такой опыт, который есть у вас в Смоленской области, это хороший пример как это можно делать в других местах", - сказал Медведев.

Медведев также пообещал подумать о том, как можно отметить подвиг жителей Вязьмы в годы Великой Отечественной войны.

В ходе общения главы правительства с ветеранами войны в Смоленске один из участников встречи Иван Соколов обратил внимание Медведева на то, какие события в годы войны происходили в районе Вязьмы, в частности, упомянув "Вяземский котел", и попросил его в дополнение к уже имеющемуся у Вязьмы звания Города воинской славы наградить его боевым орденом.

"То, что касается награждения, то у нас сейчас такой практики не существует, но давайте мы подумаем, каким образом еще отметить тех, кто живет в этом особенном городе, Городе воинской славы", - ответил на это Медведев.