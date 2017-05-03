Суд рассмотрит жалобу на прекращение производства по иску о передаче Исаакия РПЦ 15 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/ Санкт-Петербургский городской суд 15 мая рассмотрит жалобу на решение суда первой инстанции о прекращении производства по административному иску к городским властям по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь инстанции Дарья Лебедева.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит частную жалобу на определение Смольнинского районного суда о прекращении производства по административному делу о признании незаконным распоряжения комитета имущественных отношений "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь" 15 мая", - сказала Лебедева.

16 марта Смольнинский суд прекратил производство по иску, сославшись на решение, вынесенное ранее городским судом по аналогичному заявлению.

В конце января Василеостровский райсуд отказался принять к производству иск противников передачи Исаакия РПЦ, а 3 марта жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом, который оставил в силе решение суда первой инстанции.

Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.