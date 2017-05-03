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Сербы Черногории выступили с инициативой установить памятник Николаю II

Общество
3 мая, 16:11 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Памятник последнему русскому императору предлагается установить во второй столице страны, Цетине, в знак признательности за многовековую помощь русских царей

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БЕЛГРАД, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербский национальный совет (СНС), объединяющий сербскую диаспору в Черногории, обратился к властям второй столицы страны - города Цетине - с инициативой установить памятник последнему русскому императору Николаю II в знак признательности за многовековую помощь русских царей. Об этом говорится в официальном обращении СНС, копия которого поступила в распоряжение ТАСС.

"Обращаемся к вам с инициативой установления памятника Русскому царю Николаю II Романову в Цетине", - говорится в документе. Как сообщил ТАСС лидер СНС Момчило Вуксанович, письмо направлено градоначальнику Александару Богдановичу и председателю городского совета Йовану Мартиновичу. В документе перечислены исторические вехи российско-черногорских отношений, которые берут начало в 1711 году, когда Петр Великий направил в Черногорию своих эмиссаров. Особое внимание обращается на тот факт, что с начала XVIII века Черногория непрерывно получала материальную помощь и политическую поддержку из России, что в итоге привело к формированию независимого черногорского государства.

Многовековая поддержка

"Митрополит Петр I, умирая, завещал своему племяннику Петру II: "Молись Богу и держись России". С помощью России Цетинский монастырь стал не только духовным, но и законодательным центром власти, благодаря русской помощи в Цетине в 1834 году открыта первая основная школа и книгопечатня, в которой в 1835 году был выпущен первый черногорский календарь, а затем и Сербский букварь. Во время правления князя Даниила (первый князь Черногории из династии Петровичей-Негошей, 1852 - 1860 годы - прим. ТАСС) Россия сыграла решающую роль в признании нового международного статуса нашего государства. Россия продолжила помогать Черногории <...> без материальной помощи России страна не смогла бы выжить в качестве независимого государства", - говорится в документе.

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"Установление памятника царю Николаю II Романову в Цетине стало бы постоянным выражением благодарности Черногории своему многовековому благодетелю - России. Это был бы акт, символизирующий благодарность за все то доброе, что сделала для нас Россия, это был бы знак, что мы не забыли собственную историю и идентичность", - говорится в заявлении СНС.

В Черногории (население - 622 тыс. человек), согласно последней переписи, проживают около 180 тыс. сербов. В настоящее время идеология новейшей Черногории подразумевает ассимиляцию сербов, исконно живущих на этой территории. С каждой новой переписью населения официальное число сербов уменьшается; люди боятся и скрывают свою национальность. В то же время во всем Балканском регионе именно черногорские сербы с наибольшей любовью относятся к России, русской культуре, истории, уважают исторические связи с нашей страной и по мере сил пытаются их развивать.

Путь в НАТО

Скупщина Черногории 28 апреля проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс. Это решение поддержали 46 депутатов из 81. В связи с отказом технических средств голосование велось поименно, спикер зачитывал фамилии депутатов, а они озвучивали свои предпочтения.

Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствовавших выступили в поддержку вступления страны в НАТО. Таким образом руководство Черногории провело непопулярное в народе решение через парламент, в котором обладает большинством, а идея провести референдум по этому судьбоносному для страны вопросу была названа властями "ненужной".

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