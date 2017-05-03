Начались стихийные сходы жителей пятиэтажек, чьи дома не вошли в список для голосования

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Стихийный митинг жителей пятиэтажек прошел в Москве у парка "Сокольники". Как сообщается в группе социальной сети "ВКонтакте" "За снос", пришедшие москвичи требовали внести их дома в список для голосования о включении в программу реновации жилого фонда столицы.

"На встречу в Сокольники приехали более 100 человек из районов Измайлово, Сокольники, Марфино, Солнцево, Северное Измайлово, Коньково, Преображенский, Ломоносовский, Восточное Измайлово", - сообщается в группе. "Около ста человек оставили нам свои адреса и контакты и выразили желание подписать петицию за включение их домов в программу сноса", - говорится в другом сообщении группы.

Текст петиции также размещен на популярном ресурсе change.org. В частности в нем говорится: "Вчера был опубликован предварительный список программы реновации. 3,5 тысячи домов, включая коммунальные квартиры и общежития, не вошли в список! Жить в наших домах невозможно <...> требуем включить все наши дома, включая коммуналки и общаги, в список на голосование!".

Число подписчиков группы в социальной сети "ВКонтакте" составляет 9342, в Facebook - 3484, в "Одноклассниках" - 3524, в Twitter - 3208.

Как пояснили ТАСС в столичной мэрии, для того чтобы дом был включен в предварительный список программы реновации, необходимо принять соответствующее решение на общедомовом собрании собственников квартир и направить протокол по итогам собрания в управу района. Далее власти рассмотрят эту заявку, проанализируют техническое состояние дома, а также проверят достоверность протокола собрания собственников и после этого примут решение о включении в список или нет. Провести такое собрание можно в любое время, но лучше это сделать с 15 мая по 15 июня - в период голосования по списку домов, опубликованному на портале мэра и правительства Москвы mos.ru. В зависимости от того, когда будет подана заявка, при условии что затем по ней будет принято положительное решение, будут определены и сроки реализации программы реновации по конкретному дому.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома, программа рассчитана на 20 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, появится ясность об объемах реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы).

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов - 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и значительная часть (более 70%) опрошенных жителей поддержали включение своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.