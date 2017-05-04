"Леди Совершенство": почему к девочкам с детства предъявляют повышенные требования

Девочки должны соответствовать "стандартам" успеха, считает общество, и предъявляет к ним повышенные, а зачастую трудновыполнимые требования. К такому выводу пришла автор исследования, социолог, старший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Ольга Исупова.

В основу ее работы "Взросление девочки в атмосфере "интенсивного материнства": ученицы "лучших" школ больших городов" легли ответы родителей школьниц. Было опрошено около 60 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Соликамска. Автор исследования также использовала ответы 10 выпускниц престижных московских школ (студентки, возраст 20 лет).

"Девочки из хорошей семьи, по мнению общества, должны соответствовать архетипу российской "Леди Совершенство" — сказочной Василисы Премудрой, то есть быть всесторонне успешными. От них ожидают образованности, красоты, хороших манер, удачной карьеры и незаурядной силы духа", — отмечает Исупова.

Между трех огней

Школьницам приходится выдерживать давление с разных сторон. "Общество, школа и семья навязывают им свои стандарты успеха, включают их в жесткую гонку за достижениями", — говорится в исследовании Исуповой.

Матери выстраивают для дочерей свой "путь к успеху", при этом дорога "к звездам" лежит через "тернии": упреки и наказания. Девочек критикуют за оценки, внешний вид, времяпрепровождение и прочее. Кроме того, матери принимают за них решения, поскольку считают, что "потом для многих "тропинок успеха" будет поздно", отмечает социолог. "Было давление в выборе профессии, жизненном пути, профиле деятельности", — рассказывает одна из участниц опроса. "У родителей давно уже есть планы о том, где я буду жить, за кого выйду, какой будет свадьба", — добавляет другая.

Фобия отсутствия успеха у дочерей порой оказывается сильнее сочувствия. "Мало кто верит в счастье без успешного встраивания в общество", — поясняет Исупова. В то же время надо учесть, что многие материнские решения "обусловлены собственным жизненным опытом и могут быть никак не связаны с возможностями в реальной жизни", подчеркивает социолог.

Путь в "правильное" общество лежит через хорошую школу, например гимназию или лицей. Но школы, по мнению эксперта, одержимы высокими местами в рейтингах, значит, ученицы должны активно участвовать в олимпиадах и творческих конкурсах. "Жизненно важно быть успешным хоть в чем-то (спорт, музыка и т. д.), принося школе тем самым дополнительные баллы. Пятерки каждый день — "рутинные" учебные достижения — тоже никто не отменял", — добавляет социолог.

По сути, школа, семья и общество в отношении девочек исходят из максимы: если успех, то обязательно во всем. Почти по формуле из популярной советской комедии "Кавказская пленница": "студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица" социолог, старший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Ольга Исупова

Иногда от школьниц требуется столько, что выполнить все без ущерба для здоровья невозможно. Однако школа ожидает, что семья поддержит гонку за успехом. И если девочка попробует притормозить, родители могут получить нагоняй от учителя. В итоге матери, и так обеспокоенные, с подачи школы могут усиливать давление на ребенка.

Помимо этого, у девочек нередко существует страх социальной исключенности, отверженности. Хорошая учеба снижает этот риск. И наоборот, плохо успевающие дети в престижной школе живут "в атмосфере неприятия", отмечает Исупова.

Общество в целом муссирует темы гламурной красоты, профессиональных достижений, успехов в личной жизни. Предполагается, что "ни один из этих элементов нельзя отбросить". Или, вернее, "можно, если не боишься быть "другой", поясняет социолог.

Невроз перфекционизма

В массовом сознании за девочками и мальчиками закреплены гендерные особенности. Традиционно считается, что с девочками родителям проще, чем с мальчиками, поскольку они более послушны, для них важно одобрение окружающих, а значит, ради этого они будут больше стараться. Девочки чаще хорошо учатся и более трудолюбивы.

Однако на фоне такого послушания и примерного поведения им отводится гораздо меньше пространства свободы, чем мальчикам, отмечает эксперт. "С популярным сетевым мемом в социальных сетях "Ты же мать!" (#тыжемать!) соседствует мем "Это же девочка!" (#этожедевочка!). Эти устойчивые формулы отражают пристрастное отношение общества к женщинам разных возрастов", — считает Исупова.

В быту, по ее словам, подобное отношение выливается в упреки и советы со стороны старших родственников, мужей, бабушек во дворе, сетевых друзей. На работе и в школе женщин тоже часто оценивают. Всегда найдутся те, кто расскажет, почему та или иная женщина недостаточно соответствует роли матери, работницы, красавицы.

Чужая гонка

В итоге успех, в достижение которого вкладывается столько физических и моральных сил, часто оказывается абстрактным. Получается, что девочкам часто приходится "прилагать сверхусилия в условиях непонятных задач". Они вовлечены в гонку за достижениями, хотя это может быть не их выбор и не их ценности.

Выход из этой ситуации — сопротивление навязчивым установкам. Но "стратегии сопротивления пока неясны", заключает Исупова.

Кристина Сулима

Кем работают женщины в России и много ли среди них руководителей В России 78,6 млн женщин (54% от общей численности населения; данные Росстата на 1 января 2016 года). В экономике заняты около 35,2 млн женщин (48,7% от всего занятого населения). Профессорско-преподавательский состав вузов страны более чем наполовину формируется из женщин, а в Российской академии наук работают 46 женщин-академиков и 92 члена-корреспондента. В медицинской сфере более 80% - представительницы прекрасного пола. Большинство работников музеев, библиотек, домов культуры и творчества - тоже женщины. В Государственной думе седьмого созыва - 72 женщины (из 450 депутатов; 16%). В Совете Федерации - 30 представительниц прекрасного пола (из 170 сенаторов; 17,6%), возглавляет верхнюю палату Валентина Матвиенко. Из 85 субъектов Российской Федерации четыре региона (4,7%) возглавляют женщины. В правительстве на высоких руководящих должностях - пять женщин. Пост вице-премьера занимает Ольга Голодец. Во главе Минздрава и Минобрнауки стоят Вероника Скворцова и Ольга Васильева соответственно. Две женщины руководят федеральными ведомствами: Любовь Глебова - Россотрудничеством, Анна Попова - Роспотребнадзором. Кроме того, пост председателя Счетной палаты РФ занимает Татьяна Голикова, а Центробанка - Эльвира Набиуллина. В Вооруженных силах РФ по контракту служат около 45 тыс. женщин (порядка 10% от общего числа военнослужащих-контрактников, на срочную службу российские женщины не призываются). Около 180 тыс. женщин служат в полиции (порядка четверти от общего числа сотрудников органов внутренних дел). Подробнее о ситуации с занятость женщин в РФ Материал подготовлен при участии ТАСС-Досье