Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представителей жителей Москвы пригласят на парламентские слушания по реновации

Общество
3 мая, 16:50 дата обновления: 3 мая, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству отметил, что рассчитанная на 20 лет программа требует "тщательной проработки закона"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Представители жителей города будут приглашены на парламентские слушания по резонансному законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы, которые пройдут в нижней палате во второй половине мая. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение данного законопроекта во втором чтении. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по законопроекту во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

Как отметил Москвичев, "и депутаты Госдумы, и депутаты от города Москвы вместе с жителями, экспертами должны внимательно вместе работать над каждой нормой, чтобы интересы граждан не были ущемлены, чтобы были соблюдены все конституционные права людей". "Вячеслав Викторович Володин в очередной раз подтвердил, что с принятием законопроекта о реновации Госдума не торопится, Дума внимательно рассматривает вопросы, которые касаются всех жителей, чьи дома подпадают под снос", - подчеркнул глава комитета.

"Эта программа будет работать не менее 20 лет, поэтому председатель Госдумы не раз обращал особое внимание на необходимость тщательной проработки закона", - добавил он. Москвичев уверен, что "парламентские слушания дадут полное понимание того, какие придут поправки к закону от московских депутатов, какие предложения от граждан Москвы поступят".

"Мы позовем на парламентские слушания всех, кого так или иначе касается законопроект, включая представителей жителей города, общественные организации Москвы, архитекторов, институты, которые занимаются общественными пространствами, депутатов городской Думы", - указал парламентарий.

Необходимо учесть замечания ко второму чтению

В свою очередь, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников также отметил, что из проекта закона необходимо "исключить нормы, которые впоследствии могут ущемлять права граждан".

В этой связи он напомнил о том, что на заседании комитета по госстроительству, который выступил соисполнителем по данному законопроекту, был высказан ряд замечаний, которые депутат призвал учесть ко второму чтению.

"Должны быть уточнены положения законопроекта в части государственной регистрации прав на предоставляемое жилье, определены существенные условия договора о переходе права собственности на жилое помещение, необходимо обеспечить права граждан на судебную защиту и многое другое", - перечислил Крашенинников.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

Смотрите также

Жилье для каждого пятого москвича: что известно о новой программе сноса хрущевок

Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
8
Мозаика для купола Храма Святого Саввы прибыла из России в Белград
4
"Раненая книга" стала главной достопримечательностью сельской библиотеки Мурино
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
3
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
4
В Киеве неизвестные повредили надпись "Евровидение" возле главной арены конкурса
5
Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
Темы дня
Загрузка...
Реклама