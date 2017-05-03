Представителей жителей Москвы пригласят на парламентские слушания по реновации

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Представители жителей города будут приглашены на парламентские слушания по резонансному законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы, которые пройдут в нижней палате во второй половине мая. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение данного законопроекта во втором чтении. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по законопроекту во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

Как отметил Москвичев, "и депутаты Госдумы, и депутаты от города Москвы вместе с жителями, экспертами должны внимательно вместе работать над каждой нормой, чтобы интересы граждан не были ущемлены, чтобы были соблюдены все конституционные права людей". "Вячеслав Викторович Володин в очередной раз подтвердил, что с принятием законопроекта о реновации Госдума не торопится, Дума внимательно рассматривает вопросы, которые касаются всех жителей, чьи дома подпадают под снос", - подчеркнул глава комитета.

"Эта программа будет работать не менее 20 лет, поэтому председатель Госдумы не раз обращал особое внимание на необходимость тщательной проработки закона", - добавил он. Москвичев уверен, что "парламентские слушания дадут полное понимание того, какие придут поправки к закону от московских депутатов, какие предложения от граждан Москвы поступят".

"Мы позовем на парламентские слушания всех, кого так или иначе касается законопроект, включая представителей жителей города, общественные организации Москвы, архитекторов, институты, которые занимаются общественными пространствами, депутатов городской Думы", - указал парламентарий.

Необходимо учесть замечания ко второму чтению

В свою очередь, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников также отметил, что из проекта закона необходимо "исключить нормы, которые впоследствии могут ущемлять права граждан".

В этой связи он напомнил о том, что на заседании комитета по госстроительству, который выступил соисполнителем по данному законопроекту, был высказан ряд замечаний, которые депутат призвал учесть ко второму чтению.

"Должны быть уточнены положения законопроекта в части государственной регистрации прав на предоставляемое жилье, определены существенные условия договора о переходе права собственности на жилое помещение, необходимо обеспечить права граждан на судебную защиту и многое другое", - перечислил Крашенинников.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.