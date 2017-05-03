Проезд в городском транспорте Москвы будет бесплатным для всех ветеранов ВОВ до 12 мая

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Проезд в городском транспорте Москвы будет бесплатным для всех ветеранов Великой Отечественной войны из других регионов России и из-за рубежа с 3 по 12 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"По поручению мэра мы обеспечим бесплатный проезд и самые комфортные условия передвижения по городу для ветеранов Великой Отечественной войны, прибывающих в Москву из других регионов и из-за рубежа. Мы предоставим для них бесплатный проезд на всех видах городского транспорта - в метрополитене, в наземном транспорте, пригородном сообщении и поездах "Аэроэкспресс". Ветеранам нужно будет предоставить удостоверение в кассе или при входе в транспорт", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Максим Ликсутова.
Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, пассажиру необходимо получить специальный проездной, предъявив удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Получить их можно у контроллера на турникетах метро, в кассах пригородного сообщения, киосках по продаже билетов и у водителей при посадке в салон наземного транспорта.
Кроме того, в день праздника 9 Мая бесплатно перевозить ветеранов будут 18 таксомоторных компаний города. Заказать бесплатное такси 9 мая можно будет через диспетчерские службы. Услуга предоставляется для поездок внутри МКАД в течение всего дня. Для этого нужно сделать предзаказ, а потом предъявить удостоверение ветерана водителю.
Также 9 мая будут организованы две стоянки такси для ветеранов: около Аллеи Молодоженов на Поклонной горе и перед центральным входом на ВДНХ, здесь будут припаркованы машины тех компаний, которые бесплатно перевозят ветеранов.
За поездки на такси не придется платить ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза и полным Кавалерам орденов Славы. Полный список таксомоторных компаний, которые предоставят ветеранам бесплатные поездки, опубликован на Едином транспортном портале. Там указаны и контактные телефоны диспетчерских служб.