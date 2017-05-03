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Петербургские экологи провели акцию по спасению земноводных на дорогах

Общество
3 мая, 17:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, мая. /ТАСС

В петербургской акции участвовали волонтеры в возрасте от 3 до 60 лет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Петербургские экологи организовали акцию по спасению земноводных, которые мигрируют в период нереста через автомобильные дороги. За неделю участники акции спасают от гибели на дорогах до 15 тысяч серых жаб.

"Сегодня в заказнике "Сестрорецкое болото" (Курортный район Санкт-Петербурга) прошла акция по перенесению серых жаб, остроносых и озерных лягушек через дорогу. В конце апреля - начале мая у земноводных начинается период нереста, когда они либо идут к водоему, в котором мечут икру, либо продвигаются в обратную сторону, уже после нереста", - рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Участки, где жабы активно мигрируют, есть в районе музейного комплекса "Шалаш Ленина" и в Петродворцовом районе города. Водители обычно не обращают внимания на лягушек на дороге, и в этих местах под колесами автомобилей, по данным экологов, в период миграции погибали до сотни земноводных в день. Серые жабы не внесены в Красную книгу региона, тем не менее, как отмечают зоологи, это довольно редкий вид, и количество особей по всему Северо-Западу постоянно сокращается. В районе Санкт- Петербурга, по оценкам специалистов, водится до 100 тысяч серых жаб.

Правила дорожного движения для земноводных

Для того, чтобы защитить земноводных, в заказнике "Сестрорецкое болото" на участке дороги длиной порядка 100 метров, где жабы наиболее активно мигрируют, выставлены ограждения из сеток, которые задерживают животных и не позволяют им оказаться на проезжей части. Вдоль дороги также установлены информационные таблички.

Тем не менее, экологи понимают, что препятствовать естественным процессам миграции не нужно, и земноводным, наоборот, нужно помочь добраться до водоема или другого безопасного места. Для этого волонтеров приглашают поучаствовать в акции по переносу земноводных через дорогу. "Перенести жабу можно руками в перчатках и без перчаток, а также в ведрах, когда особей очень много. Жаба не опасна для человека", - рассказали в комитете по природопользованию.

"В период миграции перейти через дорогу, где есть автомобильное движение, мы помогаем примерно двум тысячам жаб. За неделю эта цифра достигает порядка 14-15 тысяч. Таким образом, мы способствуем сохранению идущей на убыль популяции серой жабы. Надеемся, что акция станет ежегодной, и мы внесем свой вклад в сохранение уникальной городской природной среды", - сообщил специалист подведомственной комитету по природопользованию Дирекции особо охраняемых природных территорий Дмитрий Мячков-Зенькевич.

В петербургской акции участвовали волонтеры в возрасте от 3 до 60 лет. Помочь земноводным можно еще на протяжении двух недель. Впервые подобная акция прошла в Санкт-Петербурге в прошлом году. Петербургские экологи планируют развивать практику помощи земноводным и в дальнейшем хотят инициировать установку дорожных знаков, предупреждающих о возможном массовом появлении лягушек на дорогах.

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