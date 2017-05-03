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Минобороны проведет трансляцию ночной репетиции Парада Победы в "Одноклассниках"

Общество
3 мая, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Пользователи соцсети в официальной группе оборонного ведомства получат возможность почувствовать себя членом экипажа самоходного артиллерийского орудия

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минобороны России впервые проведет стрим-трансляцию ночной репетиции Парада Победы в социальной сети "Одноклассники" с камеры, установленной на самоходной гаубице "Мста-С". Об этом  сообщили в военном ведомстве.

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"Сегодня Минобороны России совместно с социальной сетью "Одноклассники" впервые проведет прямую стрим-трансляцию с самоходной гаубицы "Мста-С", которая в составе парадного расчета боевой техники пройдет по Красной площади на ночной репетиции Парада Победы", - сказали в министерстве.

В Минобороны сообщили, что пользователи соцсети в официальной группе оборонного ведомства получат уникальную возможность почувствовать себя членом экипажа самоходного артиллерийского орудия и увидеть изнутри "закулисье" ночной репетиции парада вместе с ее участниками.

Прямая трансляция с помощью приложения OK Live будет вестись в два этапа: первый с 17:30 до 20:00 - во время движения колоны с площадки для стоянки парадной техники на улице Нижние Мневники до улицы Тверская, второй с 22:20 до 23:00 - с момента выдвижения колонны на Красную площадь и до ее остановки после проезда по главной площади страны. 4 мая планируется проведение стрим-трансляции с подготовки авиационной части Парада Победы.

В составе сводной механизированной колонны по брусчатке пройдут самоходные гаубицы "Мста-С" и новейшие "Коалиция- СВ", танки Т-72Б3 и новейшие Т-14, ракетные комплексы "Искандер", представляющие ракетные войска и артиллерию, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, новейшие средства противовоздушной обороны - зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, а также ракетные комплексы "Ярс".

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