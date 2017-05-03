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Единороссы заявили о недопустимости наказания учащихся за выражение гражданской позиции

Общество
3 мая, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что общественная позиция - это не повод для дисциплинарных взысканий в рамках учебного заведения

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Председатель либеральной платформы партии "Единая Россия", глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о недопустимости наложения взысканий на учащихся за выражение гражданской позиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Ранее в СМИ появились информация о том, что учителя и руководители ряда учебных заведений начали угрожать ученикам различными санкциями за участие в акциях оппозиции. В частности, в одной из школ Владимира заместитель директора пригрозила школьникам, принимавшим участие в подобных акциях, изъятием из семей.

"К сожалению, реалии нашего времени таковы, что молодежь оказалась под пристальным вниманием и давлением различных политических сил. Речь идет порой даже не о студентах, а о школьниках, которых пытаются радикализировать и встроить в свою политическую игру", - приводит слова Клишаса пресс-служба партии.

"Понятно, что это не нравится преподавателям, для которых на первом месте стоит успеваемость учеников, получение ими знаний в должном объеме. Но в то же время хотелось бы напомнить, что гражданская, общественная позиция - это не повод для дисциплинарных взысканий и каких-либо наказаний в рамках учебного заведения", - добавил сенатор.

При этом он подчеркнул, что патриотическое воспитание и беседы на общественно значимые темы в школах, вузах "не должны переходить границы, за которыми заканчивается помощь в осмыслении информации и начинается навязывание мнения педагога ученикам".

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