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Медведев посетил Федеральный центр травматологии в Смоленске

Общество
3 мая, 17:19 UTC+3 СМОЛЕНСК СМОЛЕНСК 3, мая. /ТАСС

Премьер также понаблюдал за процессом реабилитации пациентки после имплантации коленного сустава с помощью инновационной системы контроля и анализа движений

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СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, где осмотрел операционную и другие отделения клиники.

Сопровождал премьер-министра главный врач Анатолий Овсянкин. Он показал премьеру теле-коммуникационный блок, где врачи общаются по прямой трансляции с коллегами из клиник, расположенных за пределами Смоленска. Кроме того, премьер посмотрел по трансляции на работу специалистов в операционном отделении, где мониторится состояние пациента и совершается видео-контроль за работой врачей.

По словам Овсянкина, в центр едут пациенты со всей страны. "Сегодня из 24 регионов у меня больные госпитализированы. Самый отдаленный регион - это Ямало- Ненецкий автономный округ", - отметил главный врач.

Помимо этого премьер понаблюдал за процессом реабилитации пациентки после имплантации коленного сустава с помощью инновационной системы контроля и анализа движений, совершаемых во время лечебной физкультуры. Информация о движении суставов выводится на монитор. "Это очень важная тема", - подчеркнул Медведев, отметив, что патологии опорно-двигательного аппарата случаются у многих россиян.

Кроме того глава кабмина ознакомился с детским отделением, в том числе осмотрел комнату для совместного пребывания матери и ребенка, условия которой оценил положительно.

В целом премьер отметил хорошее состояние клиники. "Госпиталь хороший, находиться у вас приятно", - отметил Медведев.

ФГУП Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования министерства здравоохранения РФ в Смоленске начал работать в ноябре 2012 года. Основная задача учреждения - оказание в условиях стационара высокотехнологичной медицинской помощи с использованием сложных, уникальных, обладающих значительной ресурсоемкостью медицинских технологий на уровне современных достижений мировой науки.

Центр рассчитан на одновременное пребывание 150 взрослых пациентов и 15 детей с возможностью совместного пребывания матери и ребенка. Медицинская помощь оказывается по профилям травматология и ортопедия, нейрохирургия. В центре работают не только врачи из Смоленска, но также и врачи из ведущих клиник и институтов страны. Численность персонала составляет 460 человек.

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