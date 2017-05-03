Медведев призвал губернатора Смоленска продолжать развитие города

СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев отметил положительные изменения в Смоленске с момента его последнего визита в этот регион.

"Я достаточно давно был в последний раз на территории Смоленской области. За это время, на мой взгляд, видны изменения в самом Смоленске", - сказал он на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским.

Глава правительств рассказал, что в ходе своей нынешней поездки пообщался с жителями города, которые просили не останавливать его развитие и продолжать принимать решения по улучшению социальной и экономической ситуации. В связи с этим Медведев попросил губернатора рассказать о достижениях и дальнейших планах.

Островский сообщил, что для реализации дальнейших задач необходимо повышать доходную базу бюджета области. "За пять лет (нахождения Островского на посту губернатора Смоленской области) сделано немало, хотя есть еще много резервов для работы", - сказал глава Смоленской области.

По его словам, за это время в регионе реализуются два индустриальных парка, создана единственная в Центральном федеральном округе территория опережающего социально- экономического развития, подписан ряд соглашений по созданию новых производств.

В частности, сказал Островский, будет построен цементный завод, крупнейшая в РФ и всей Европе ферма по разведению кроликов, завод по консервации грибов, крупнейшая в России прачечная, которая будет выполнять заказы Минобороны, МЧС и "Газпрома".

Губернатор рассказал, что в области активно развивается аграрный сектор. В этой сфере реализовано 20 инвестпроектов - 13 проектов в области животноводства и семь объектов в области растениеводства.

Островский заявил, что по итогам 2016 года его регион стал вторым в России производителем льняного волокна и рассчитывает в ближайшие год-два занять первое место.

Глава Смоленской области отметил, что впервые с момента распада СССР в регионе были построены десять новых детсадов и была полностью ликвидирована очередь в них. "Остается небольшая очередность по ясельным группам, но есть понимание, что при строительстве новых детских садов, - а в настоящий момент мы строим еще три детских сада, - мы закроем и эту проблему", - добавил он.

Также, по словам главы региона, в области продолжаются работы по модернизации и строительству новых школ.

Медведев поручил Островскому продолжать работу по очерченным губернатором направлениям, но и не забывать про медицину. "Мы встречаемся на территории очень современного госпиталя, передового, федерального уровня. Здесь лечатся и смоляне и жители других регионов, что свидетельствует о качестве медицинской помощи, но понятно, что по медицине еще очень многое нужно делать, в том числе по региональной медицине. Также прошу обратить на это внимание", - заключил премьер.