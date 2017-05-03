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Борис Корчевников назначен директором телеканала "Спас"

Общество
3 мая, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Телеканал "Спас" - российский круглосуточный общественный православный телеканал, вещающий по кабельным и спутниковым сетям с 2005 года

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Директором и продюсером православного телеканала "Спас" назначен журналист и актер Борис Корчевников, сообщает  пресс-служба Московского патриархата.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала "Спас" назначен Борис Вячеславович Корчевников. Занимавший ранее указанные должности Б. И. Костенко назначен заместителем генерального директора телеканала", - говорится в сообщении.

Борис Корчевников родился в 1982 году в Москве. С 8 лет принимал участие в спектаклях МХАТ им. А. П. Чехова и Театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2003 году окончил факультет журналистики МГУ. С 2001 года работал корреспондентом службы информации телеканала НТВ. В 2010-2011 годах - креативный продюсер канала СТС. С 13 мая 2013 года - ведущий ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Известность Корчевников приобрел после сериала "Кадетство" на телеканале СТС, где сыграл роль суворовца Ильи Синицына.

Телеканал "Спас" (ООО "СПАС ТВ") - российский круглосуточный общественный православный телеканал, вещающий по кабельным и спутниковым сетям с 2005 года. Основные направления деятельности: информационное - освещение деятельности Русской православной церкви, отражение отношения Церкви к событиям политической, экономической и культурной жизни России, духовно- нравственное воспитание и религиозное образование российского народа, особенно детей и юношества.

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