Глава Крыма поручил перепроверить данные о 3,2 тыс. самостроев среди жилых домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает заниженными и поручил перепроверить полученные в рамках инвентаризации жилых домов данные о 3,2 тыс. объектов самовольного строительства. Об этом он сообщил в ходе совещания с главами муниципалитетов.

"Насколько эта информация соответствует реалиям? Даже когда мы получали списки (из 3,2 тыс. объектов самостроя по итогам инвентаризации жилых домов - прим. ТАСС), тут такой был бардак. Это говорит о том, что на местах должностные лица не владеют информацией о том, что там происходит на самом деле, и мы не можем на эту информацию опираться как на 100% достоверную. То есть она не в полном объеме представлена", - сказал Аксенов.

"Надо принять меры по выявлению реальной обстановки (с самостроями - прим. ТАСС), ни один руководитель не сможет принять верное решение, если у него нет полных данных. Прошу вас подумать, как эту работу завершить", - добавил он, обращаясь к замминистру имущественных и земельных отношений региона Валерию Драчу.

Ранее сообщалось, что власти в районах Крыма в рамках инвентаризации жилых домов выявили порядка 3,2 тыс. объектов самовольного строительства. При этом наибольшее количество самовольно построенных жилых домов выявлено в Нижнегорском районе, а именно 796, на втором месте Судак, где обнаружено 612 таких объектов. В Ялте среди жилых домов насчитали 406 самостроев, в Симферополе - 247, в Советском и Раздольненском районах - 196 и 147 построек соответственно.

"Считаем необходимым поручить главам администраций провести анализ материалов, полученных в результате проведенной инвентаризации, для принятия решения о сносе либо узаконивании самовольно выстроенных объектов", - сказал на совещании Драч.

В Крыму не первый год говорят о необходимости борьбы с самовольным строительством, особенно в прибрежной зоне крымских курортов. Точечный снос таких построек уже ведется, массовый снос, как ожидается, в этом году начнется с Алушты.