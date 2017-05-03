ОНФ: каждый шестой "вечный огонь" в Подмосковье не горит

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Активисты подмосковного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили, что около 16% мемориальных комплексов "Вечный огонь" в Московской области не работает.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе отделения.

В пресс-службе уточнили, что мониторинг был проведен в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Активисты подмосковного отделения ОНФ проверили 89 мемориалов. По итогам рейдов было установлено, что большая часть проверенных мемориальных комплексов "Вечный огонь" находится в работоспособном состоянии, вместе с тем порядка 16% проверенных памятников не функционирует", - говорится в сообщении.

Больше всего проблем с работой мемориалов зафиксировано в Лобне и в Рузском городском округе, а также в Раменском и в Серпуховском муниципальных районах, говорится в документе.

"Вышеуказанные ситуации являются недопустимыми, особенно в преддверии празднования Дня Победы, столь важного для каждого жителя России. Со своей стороны мы направим обращения в муниципальные образования области с предложением привести все мемориальные комплексы в надлежащее состояние", - приводит пресс-служба отделения слова члена регионального штаба ОНФ Владимира Рабеева.