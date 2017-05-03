Facebook наймет 3 тыс. человек для реагирования на публикации неприемлемого содержания

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Facebook дополнительно наймет 3 тыс. человек для работы с сообщениями о публикациях, не соответствующих правилам социальной сети, подобных роликам, на которых люди причиняют вред себе или другим. Об этом сообщил Марк Цукерберг, основатель и глава Facebook.

"Если мы собираемся построить безопасное сообщество, мы должны отвечать быстро. Мы работаем над тем, чтобы об этих видео было легче сообщить, и мы могли бы скорее принять меры - быстро среагировать, когда кому-то нужна помощь, или удалить пост, - написал Цукерберг на своей странице в Facebook. - В течение следующего года мы добавим в нашу команду 3 тыс. человек по всему миру, дополнительно к 4,5 тыс., которые есть сегодня, чтобы рассматривать миллионы сообщений, которые мы получаем каждую неделю, и улучшать процесс, чтобы сделать его более быстрым".

Цукерберг отметил, что это поможет более оперативно удалять публикации, содержание которых противоречит правилам соцсети, добавив, что администрация Facebook также работает над созданием более эффективных инструментов обеспечения безопасности. "Мы собираемся упростить процесс оповещения нас о проблемах, чтобы наши сотрудники могли быстрее определить, какие посты нарушают наши стандарты, и им было бы проще связаться с правоохранительными органами, если кому-либо нужна помощь", - написал глава Facebook.

В середине апреля 37-летний житель Кливленда Стив Стивенс сначала опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил о намерении совершить убийство. Через две минуты он разместил видеозапись, на которой запечатлено, как он стреляет в пожилого мужчину и убивает его. Еще через несколько минут Стивенс начал трансляцию в прямом эфире через соцсеть, во время которой признался в совершении преступления.

По словам вице-президента Facebook по глобальным операциям Джастина Ософски, сотрудникам социальной сети поступили жалобы в связи с публикацией видеозаписи с убийством спустя 45 минут после того, как она была размещена. Представитель компании признал, что учетная запись Стивенса была заблокирована лишь спустя два часа после поступления первых данных о происшедшем.

Это был не единственный подобный случай. Через некоторое время житель таиландской провинции Пхукет убил свою 11-месячную дочь, а затем покончил с собой, транслируя происходящее соцсеть.