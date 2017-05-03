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Полтавченко: все вставшие на учет в 2017 году ветераны получат жилье

Общество
3 мая, 19:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, мая. /ТАСС

Всего в Петербурге с 2008 года в рамках исполнения президентского указа жилищные условия улучшили более 12 тыс. ветеранов ВОВ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Все ветераны, которые в 2017 году встали на учет в Санкт-Петербурге, получат жилье или безвозмездную субсидию, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.

"Сегодня ветераны в нашем городе не стоят в многолетней очереди, их жилищные вопросы решаются практически сразу. С начала 2017 года на жилищный учет приняты 30 ветеранов, которым уже предложены либо отдельная квартира, либо безвозмездная субсидия", - сказал Полтавченко во время вручения документов 10 ветеранам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда".

По его словам, в последние годы городские власти постоянно расширяют круг людей, имеющих право на улучшение жилищных условий. В настоящее время на учет принимаются все ветераны, проживающие в коммунальных квартирах свыше 10 лет. Размер жилплощади, необходимой для постановки на учет, увеличен с 9 до 10 кв. м на человека.

Всего с 2008 года в рамках исполнения указа президента об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Петербурге жилищные условия улучшили более 12 тыс. человек.

По данным комитета по социальной политике, в Петербурге проживают 129,9 тыс. ветеранов, из которых 13,7 тыс. - это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 91,8 тыс. - жители блокадного Ленинграда, 9,9 тыс. - бывшие малолетние узники фашистских лагерей и 24,4 тыс. - труженики тыла. Ежегодно на учет по улучшению жилищных условий становятся несколько десятков ветеранов, которые могут выбрать жилье или получить денежную компенсацию.

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