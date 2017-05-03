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Собянин: аварийные двух-, трех- и четырехэтажные дома могут войти в программу реновации

Общество
3 мая, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Мэр также пообещал внимательно отнестись к заявлениям москвичей с просьбой включить их дома в программу

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Двух-, трех- и четырехэтажные дома, находящиеся в аварийном состоянии, могут быть включены в программу реновации наряду с пятиэтажками. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"90% - это все-таки пятиэтажки, но есть дома двух, трех и четырех этажей, которые находятся в безобразном состоянии, они по такой же схеме тоже могут быть включены", - сказал он в эфире телеканал "Москва 24".

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Мэр Москвы добавил, что жители, чьи дома не вошли в программу реновации, могут подать заявление с просьбой включить дома в программу. "Мы обязательно самым внимательным образом к нему (заявлению - прим. ТАСС) отнесемся и, конечно, постараемся включить в проект программы", - сказал, он, напомнив, что при подготовке проекта учитывается не только состояние дома, но и желание самих жильцов.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой также сообщил, что девятиэтажки, находящиеся в районах, попадающих в программу реновации жилищного фонда Москвы, могут быть снесены, но только при согласии местных жителей.

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