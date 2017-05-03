Ресин: прием поправок ко второму чтению проекта о реновации жилфонда завершится в мае

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Прием поправок ко второму чтению резонансного законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы завершится в мае, а в течение июня они будут тщательно рассмотрены. Об этом сообщил ТАСС один из авторов инициативы, член профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Ресин ("Единая Россия").

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение данного законопроекта во втором чтении. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по законопроекту во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

По словам Ресина, который долгие годы курировал строительный комплекс столицы на посту первого вице-мэра Москвы, "в мае завершится прием всех поправок, которые в течение июня будут тщательнейшим образом рассмотрены". "Затем во второй половине июня в Думе запланированы парламентские слушания. К этому времени уже с учетом публичного голосования жителей столицы будет окончательно сформирован список домов, подлежащих реновации", - сказал парламентарий.

На его взгляд, "совершенно логично по результатам оформленного в установленном порядке мнения москвичей и по итогам парламентских слушаний представить в начале июля ко второму чтению доработанный проект закона".

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.