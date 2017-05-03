Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пограничники сообщили о росте пассажиропотока из Украины в Крым на майские праздники

Общество
3 мая, 20:55 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

С 28 апреля по 1 мая в пункте пропуска "Джанкой" российско-украинскую границу в общей сложности пересекли свыше 18 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Пассажиропоток из Украины в Крым в период майских праздников вырос в разы за счет желающих отдохнуть на полуострове, в связи с чем российские пограничники задействовали дополнительные резервы для бесперебойной работы пунктов пропуска. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по региону.

"Несмотря на возросший в разы пассажиропоток (из Украины в Крым - прим. ТАСС), контролирующие органы спрогнозировали эту ситуацию заранее и поэтому максимально подготовились к ней, задействовав 22 кабины пограничного и таможенного контроля, а также дополнительные резервы, тем самым создав необходимые условия для продуктивной и бесперебойной работы российских пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 28 апреля по 1 мая в пункте пропуска "Джанкой" российско-украинскую границу в общей сложности пересекли свыше 18 тыс. человек (из них 11,5 тыс. граждан Украины, прибывших в Крым на отдых) и более 3 тыс. автомобилей.

"Наибольший пик желающих пересечь границу выпал на 29 апреля (почти 5,6 тыс. граждан и более 800 транспортных средств). К примеру, в будние дни контроль в пункте пропуска в среднем проходят 2,5 тыс. лиц и около 500 автомобилей", - уточнили в управлении.

В 2014 году украинские власти прервали железнодорожное и прямое автобусное сообщение с Крымским полуостровом, но люди, тем не менее, в Крым едут на отдых. В направлении Крыма и в обратную украинскую сторону организованы три пункта пропуска в районе крымских городов Джанкой, Красноперекопск и Армянск. Людям надо добираться на маршрутках или такси до границы, затем пересекать ее пешком или на автомобиле.

В 2016 году в Крыму отдохнуло около 5,6 млн человек, в 2015 году - около 4,6 млн. При этом, по данным Минтуризма региона, в прошлом году в регионе побывало 923,3 тыс. иностранных туристов, что в 2 раза больше, чем в 2015 году. Ранее замминистра курортов и туризма региона Анна Нерозина сообщала, что Крым в 2017 году, несмотря на открытие турецких курортов, сможет сохранить туристический поток на уровне прошлого года за счет роста отдыхающих из Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
8
Мозаика для купола Храма Святого Саввы прибыла из России в Белград
4
"Раненая книга" стала главной достопримечательностью сельской библиотеки Мурино
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
2
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
3
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
4
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
5
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США
6
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
7
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
Темы дня
Загрузка...
Реклама