Первая вечерняя репетиция парада прошла в центре Севастополя

Участники переговоров в Астане изучают вопрос о зонах деэскалации в СирииМеждународная панорама 3 мая, 21:59
Глава ФБР: помощница Клинтон отсылала секретные письма своему мужу для распечаткиМеждународная панорама 3 мая, 21:38
"Аякс" разгромил "Лион" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги ЕвропыСпорт 3 мая, 21:36
Хоккеист Любимов отметил хорошую конкуренцию в сборной России перед ЧМСпорт 3 мая, 20:35
Витолиньш: сборная России по хоккею начнет чемпионат мира с 22 игроками в заявкеСпорт 3 мая, 20:17
Мацуев не сомневается, что "Спартак" станет чемпионом России по футболуСпорт 3 мая, 19:59
Мутко: установка на одном стадионе системы видеоповторов стоит $1,2 млнСпорт 3 мая, 19:37
Мутко: участники драки в матче "Урал" - "Локомотив" обязательно будут наказаныСпорт 3 мая, 19:25
Мутко заявил, что в российском футболе нет больших проблем с судействомСпорт 3 мая, 19:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Первая вечерняя репетиция Парада Победы прошла в Севастополе, в ней приняли участие более 1,3 тыс. военнослужащих и 30 единиц боевой техники, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"По центру города прошло более 1300 военнослужащих органов военного управления флота, Крымской военно-морской базы, соединения надводных кораблей, Морской авиации ЧФ, отдельной бригады морской пехоты, армейского корпуса, входящего в состав флота, отдельной береговой ракетной бригады, истребительного авиационного полка и зенитно- ракетного полка ВВС и ПВО Южного военного округа, Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, а также личный состав войск Национальной гвардии и МЧС Севастополя", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что в тренировке механизированной части парада было задействовано более 30 единиц боевой техники. Вторая тренировка в городе состоится 5 мая, а 7 мая пройдет генеральная репетиция парада.
В отделе информационного обеспечения ТАСС уточнили, что весь парад 9 мая в Севастополе займет около 1 часа.
Как сообщали ранее в пресс-службе Южного военного округа, в параде в Севастополе примут участие 1,3 тыс. военнослужащих. Также будет задействовано более 30 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс "Бастион", мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал", пусковые установки комплекса ПВО С-300, зенитный ракетный комплекс "Панцирь", буксируемые гаубицы "Мста-Б" и "Д-30" и боевые машины реактивной системы залпового огня "Град-М", бронеавтомашины "Рысь" и "Тигр".