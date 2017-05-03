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Первая вечерняя репетиция парада прошла в центре Севастополя

Общество
3 мая, 21:05 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 3, мая. /ТАСС

В репетиции приняли участие более 1,3 тыс. военнослужащих и 30 единиц боевой техники

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Первая вечерняя репетиция Парада Победы прошла в Севастополе, в ней приняли участие более 1,3 тыс. военнослужащих и 30 единиц боевой техники, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"По центру города прошло более 1300 военнослужащих органов военного управления флота, Крымской военно-морской базы, соединения надводных кораблей, Морской авиации ЧФ, отдельной бригады морской пехоты, армейского корпуса, входящего в состав флота, отдельной береговой ракетной бригады, истребительного авиационного полка и зенитно- ракетного полка ВВС и ПВО Южного военного округа, Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, а также личный состав войск Национальной гвардии и МЧС Севастополя", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в тренировке механизированной части парада было задействовано более 30 единиц боевой техники. Вторая тренировка в городе состоится 5 мая, а 7 мая пройдет генеральная репетиция парада.

В отделе информационного обеспечения ТАСС уточнили, что весь парад 9 мая в Севастополе займет около 1 часа.

Как сообщали ранее в пресс-службе Южного военного округа, в параде в Севастополе примут участие 1,3 тыс. военнослужащих. Также будет задействовано более 30 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс "Бастион", мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал", пусковые установки комплекса ПВО С-300, зенитный ракетный комплекс "Панцирь", буксируемые гаубицы "Мста-Б" и "Д-30" и боевые машины реактивной системы залпового огня "Град-М", бронеавтомашины "Рысь" и "Тигр".

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