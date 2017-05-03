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Минобрнауки разберется в ситуации с завучем школы, пригрозившей изъятием из семей

Общество
3 мая, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Ранее в соцсетях появилась диктофонная запись, на которой завуч якобы пригрозила школьникам изъятием из семей за участие в акциях оппозиции

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минобрнауки РФ взяло на контроль ситуацию с завучем средней школы во Владимире, которая, предположительно, угрожала учащимся изъятием из семей за участие в акциях оппозиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Мы разбираемся в ситуации. Сейчас мы ждём результатов проверки, которую проводят региональные власти", - сказали в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилась диктофонная запись занятия, который проводила, предположительно, заместитель директора владимирской школы №15. На записи, сделанной учениками восьмого класса, завуч якобы пригрозила школьникам изъятием из семей за участие в акциях оппозиции и посещение штаба Алексея Навального. Согласно записи, педагог заявила, что политическая активность детей свидетельствует о том, что родители не справляются со своими обязанностями по воспитанию.

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