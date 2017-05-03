Экс-губернаторы жалуются на отсутствие горячей воды в камерах "Лефортово"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Экс-губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, содержащийся в столичном СИЗО "Лефортово", удивлен отсутствием горячей воды в камерах следственного изолятора. Об этом ТАСС сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, посетившие его в СИЗО.

"Претензий особых нет. Горячую бы воду в камеры. А то ведь ледяная из крана льется", - приводит его слова член ОНК. По его словам, экс-губернатор удивлен отсутствием горячей воды в камерах этого следственного изолятора, в котором содержатся многие бывшие высокопоставленные чиновники.

"Кроме того, Маркелов высказал просьбу выводить его в баню хотя бы два раза в неделю. Кстати, с такой просьбой к правозащитникам регулярно обращаются и другие заключенные, например, экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер", - добавил член ОНК.

Правозащитники неоднократно критиковали СИЗО "Лефортово" за отсутствие горячей воды в камерах. В частности, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева назвала "Лефортово" СИЗО с "неприемлемыми условиями содержания" из-за отсутствия горячей воды.

Увеличить количество банных дней членов ОНК просят просят не только в "Лефортово", но эту проблему необходимо решать на законодательном уровне. "Дело в том, что действующее законодательство предусматривает баню в СИЗО не реже одного раза в неделю и не менее 15 минут, а на практике получается не более одного раза и не более 15 минут, и пока депутаты не изменят нормативы, ситуация вряд ли изменится", - пояснил собеседник агентства.

Член ОНК сообщил также, что Маркелову три раза в день измеряют давление. "Он сказал, что здоровье у него было плохое и до ареста, а в СИЗО оно не улучшилось. Он похудел на 4 кг, предполагает, что из-за стресса", - рассказал правозащитник.

Дело Маркелова

Маркелов был задержан по подозрению в получении взятки 13 апреля. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки", его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве". По решению Басманного суда столицы Маркелов и Кожанова были заключены под стражу до 12 июня.

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля подписал указ об освобождении Леонида Маркелова от должности главы Марий Эл по собственному желанию. Врио руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев.