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Завуч отговаривала детей ходить на акции оппозиции во Владимире для профилактики

Общество
3 мая, 23:27 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Вице-губернатор региона Михаил Колков отметил, что это попытка профилактики попадания в плохую компанию, которую учителя, как люди с хорошим жизненным опытом, видят в данной ситуации

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ВЛАДИМИР, 3 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Запрета на участие школьников в митингах оппозиции во Владимирской области не было и педагоги не получали указаний проводить на эту тему беседы с учениками, сообщил журналистам вице-губернатор региона Михаил Колков. Чиновники вынуждены были пояснять свою позицию после появления в СМИ информации о том, что завуч владимирской школы №15 Татьяна Агеева якобы пригрозила ребенку изъятием из семьи за выражение оппозиционных взглядов.

"Количество опасностей для детей, не обладающих жизненным опытом, достаточно велико. И оно касается, в том числе, и опасений учителей…, опасений попадания в плохую компанию. Так вот, по сути дела, это попытка профилактики попадания в плохую компанию, которую учителя, как люди с хорошим жизненным опытом, видят в данной ситуации", - сказал Колков.

Он также подчеркнул, что в данном случае педагог действовала из собственных побуждений, не получая никаких указаний по целенаправленной работе от органов профилактики.

"Никаких указаний насчет целенаправленной работы по линии комиссии по делам несовершеннолетних о лишении родительских прав не было, нет и быть не может", - заявил вице-губернатор.

Специальная комиссия расследует инцидент

После появления информации в СМИ к расследованию инцидента подключилась городская администрация. В управлении образования была создана специальная комиссия по проверке указанных в СМИ фактов. Сегодня же, как сообщалось, федеральное Минобрнауки заявило о том, что держит ситуацию на контроле и ждет результатов проверки со стороны региональной власти.

"В управлении образования создана специальная комиссия, в состав которой вошли не только чиновники и учителя, но и представители общественности, в том числе, Совета отцов. Они проверят информацию, размещенную в СМИ, после чего будут приниматься решения", - уточнил руководитель пресс-службы горадминистрации Александр Карпилович.

Ситуация в школе вызвала неоднозначную реакцию среди владимирских общественников. В частности, депутат горсовета Валерий Пузанов предложил поощрить завуча за профилактическую беседу, параллельно в интернете была размещена петиция с просьбой уволить завуча, которую за день подписали более 1000 человек.

В митинге, проведенном с целью привлечения внимания общественности к требованию расследовать факту коррупции высших должностных лиц РФ 26 марта, по данным полиции приняли участие около 200 горожан. Через месяц после акции завуч городской школы №15 Татьяна Агеева во время урока стала проводить с учащимися разъяснительные беседы, после того, как один из подростков принял участие в митинге оппозиции и посетил штаб политика Алексея Навального. В процессе разговора педагог якобы пригрозила ребенку изъятием из семьи, после чего дети опубликовали аудиозапись урока.

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