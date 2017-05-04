Путин откроет в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в четверг участие в церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по поручению президента РФ.

В ноябре прошлого года состоялась закладка памятного креста. В церемонии освящения камня приняли участие епископ Егорьевский, глава Патриаршего совета по культуре Тихон (Шевкунов), министр культуры РФ Владимир Мединский, комендант Кремля Сергей Хлебников, официальный представитель ФСО Сергей Девятов, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Великий князь Сергей Александрович (пятый сын императора Александра II, московский генерал-губернатор с 1891 года по 1 января 1905 года) был взорван в карете в 65 шагах от Никольской башни Кремля террористом-эсером Иваном Каляевым 4 февраля 1905 года.

Останки великого князя были погребены в склепе собора Чудова монастыря (снесен в 1929-1932 годах). На месте же гибели Сергея Александровича установили крест, который в 1907-1908 годах был переделан в памятник по проекту Виктора Васнецова. 1 мая 1918 года этот крест стал первым памятником, снесенным в Кремле большевиками.

Останки великого князя были обнаружены во время восстановительных работ в 1980-х годах и в 1995 году перенесены в столичный Новоспасский монастырь по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Там же был установлен новый памятный крест.

Сохранившиеся подлинники проектных материалов Васнецова позволили восстановить крест-памятник по архивным документам и непосредственно на месте гибели в 1905 году бывшего московского генерал-губернатора.