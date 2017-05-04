Фестиваль "Дню Победы посвящается…" откроется в Московской консерватории

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пятый Международный открытый фестиваль искусств "Дню Победы посвящается…" откроется 4 мая в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе консерватории.

В рамках фестиваля выступит Центральный военный симфонический оркестр Министерства обороны РФ под руководством Сергея Дурыгина совместно с Камерным хором Московской консерватории, Тульским государственным хором и Концертным хором Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке. Специальным гостем станет участник шоу "Голос" Сергей Волчков (баритон).

Слоган "Мы вместе - Бессмертный полк" выбран в этом году темой фестиваля. Его художественный руководитель, профессор Александр Соловьев пояснил, что такой лозунг был задуман совместно с директором департамента культуры Минобороны РФ Антоном Губанковым и художественным руководителем Ансамбля имени Александрова Валерием Халиловым, погибшими в авиакатастрофе Ту-154 в декабре 2016 года. Их памяти будет посвящена мемориальная выставка в Большом зале консерватории.

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова под руководством Геннадия Саченюка 6 мая представит в рамках фестиваля программу "Нам дороги эти позабыть нельзя...". Свое выступление артисты также посвятят памяти погибших товарищей.

Фестиваль продлится до 15 мая. В его концертах также примут участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета, Московский камерный оркестр "Времена года", Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ под управлением Андрея Капралова, детский хор "Пионерия" имени Струве, Тульский государственный хор, пианистка Юлия Стадлер, учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, воспитанники Военно-музыкального училища имени Валерия Халилова, а также иностранные гости фестиваля - молодые музыканты, обучающиеся в Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки.