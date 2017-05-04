СМИ: самая защищенная от подделки монета теряет центральную часть с портретом Елизаветы II

ЛОНДОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Новая монета номиналом в 1 фунт стерлингов, введенная в обращение более месяца назад и признанная британским минфином самой защищенной от подделки во всем мире, выявила недостаток. Как сообщила в среду газета Sun, некоторые монеты за столь недолгий период "хождения по рукам" успели лишиться своей центральной части, на которой изображен портрет Ее Величества.

Об этом свидетельствует приведенный изданием снимок, где позолоченный ободок с отчеканенной на нем надписью "Елизавета II" и серебристая сердцевина с изображением королевы Великобритании лежат на поверхности отдельно друг от друга.

Это не единственные дефекты, обнаруженные у отдельно взятых монет нового выпуска. Есть и другие, например, трещины, искривления и иные виды деформации, а также наличие на металле странных пятен. Впрочем, как отметила официальный представитель Королевского монетного двора, когда в год британской короной выпускается 5 млрд монет различного номинала, и когда общее количество новых однофунтовых монет должно будет составить 1,5 млрд, в отдельных случаях брак неизбежен.

"Как того и можно ожидать, у нас действует жесткий контроль качества. Однако отклонения от норм, касающиеся малого числа монет, происходят всегда, особенно в процессе их вычеканивания с учетом больших объемов и скорости производства", - пояснила она.

В отличие от круглой и монолитной по составу старой монеты, новый фунт имеет 12 граней и состоит из двух частей, отлитых из различных сплавов. Края новой монеты сделаны с использованием никелевой латуни золотистого цвета, центральная же часть изготовлена из серебристого сплава на никелевой основе. На лицевой стороне монеты под портретом королевы Елизаветы II изображен похожий на голограмму символ национальной валюты Соединенного Королевства, который при изменении угла наблюдения меняется на единицу.