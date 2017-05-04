Google предупредила об опасности замаскированных под сервис Google Docs мошенниках

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Американская интернет-компания Google сообщила о мошенниках, рассылающих пользователям электронной почты Gmail письма от имени облачного сервиса Google Docs, которые на самом деле содержат вредоносные ссылки. Соответствующее заявление размещено на официальной странице Google Docs в Twitter.

"Мы расследуем фишинговые сообщения, которые рассылаются от лица Google Docs и просим вас не откликаться на них", - говорится в сообщении компании.

We've addressed the issue with a phishing email claiming to be Google Docs. If you think you were affected, visit https://t.co/O68nQjFhBL. pic.twitter.com/AtlX6oNZaf — Google Docs (@googledocs) May 3, 2017

В Google уже удалили поддельные страницы, чтобы обезопасить пользователей и призывают сообщать о новых случаях рассылки поддельных писем.

Фишинг - форма интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей и кража паролей.