Google предупредила об опасности замаскированных под сервис Google Docs мошенниках

В США испытана новая ракета, предназначенная для вывода на орбиту микроспутниковКосмос 4 мая, 2:35
Васильев: "Монако" будет трудно отыграться во втором матче полуфинала ЛЧ с "Ювентусом"Спорт 4 мая, 2:10
Французские телезрители посчитали Макрона наиболее убедительным на заключительных дебатахМеждународная панорама 4 мая, 1:22
Ле Пен считает, что в случае ее поражения на выборах Францией будет управлять МеркельМеждународная панорама 4 мая, 1:12
Аудитория Facebook достигла 1,94 млрд человекЭкономика и бизнес 4 мая, 1:08
Аллегри: нынешний сезон может стать для футболистов "Ювентуса" выдающимсяСпорт 4 мая, 0:45
Российские каратисты начинают выступление на чемпионате Европы в ТурцииСпорт 4 мая, 0:27
Уровень электоральной поддержки Путина составляет 61-66%Политика 4 мая, 0:13
"Сельта" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в полуфинале футбольной Лиги ЕвропыСпорт 4 мая, 0:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Американская интернет-компания Google сообщила о мошенниках, рассылающих пользователям электронной почты Gmail письма от имени облачного сервиса Google Docs, которые на самом деле содержат вредоносные ссылки. Соответствующее заявление размещено на официальной странице Google Docs в Twitter.
"Мы расследуем фишинговые сообщения, которые рассылаются от лица Google Docs и просим вас не откликаться на них", - говорится в сообщении компании.
We've addressed the issue with a phishing email claiming to be Google Docs. If you think you were affected, visit https://t.co/O68nQjFhBL. pic.twitter.com/AtlX6oNZaf— Google Docs (@googledocs) May 3, 2017
В Google уже удалили поддельные страницы, чтобы обезопасить пользователей и призывают сообщать о новых случаях рассылки поддельных писем.
Фишинг - форма интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей и кража паролей.