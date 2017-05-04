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Google предупредила об опасности замаскированных под сервис Google Docs мошенниках

Общество
4 мая, 1:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Пользователям электронной почты Gmail приходят письма, содержащие вредоносные ссылки

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Американская интернет-компания Google сообщила о мошенниках, рассылающих пользователям электронной почты Gmail письма от имени облачного сервиса Google Docs, которые на самом деле содержат вредоносные ссылки. Соответствующее заявление размещено на официальной странице Google Docs в Twitter.

"Мы расследуем фишинговые сообщения, которые рассылаются от лица Google Docs и просим вас не откликаться на них", - говорится в сообщении компании.

В Google уже удалили поддельные страницы, чтобы обезопасить пользователей и призывают сообщать о новых случаях рассылки поддельных писем.

Фишинг - форма интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей и кража паролей.

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