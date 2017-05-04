Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз

Стивен Кинг считает допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее своих триллеровМеждународная панорама 4 мая, 5:23
Шайба Кузнецова не спасла "Вашингтон" от проигрыша "Питтсбургу" в матче плей-офф НХЛСпорт 4 мая, 5:20
"Ведомости": Минприроды хочет запретить захоронение некоторых видов отходов к 2021 г.Общество 4 мая, 4:43
Брэд Питт рассказал, что бросил пить после подачи заявления на разводКультура 4 мая, 4:09
"Известия": Минкомсвязи хочет ужесточить закон о хранении персональных данных за рубежомЭкономика и бизнес 4 мая, 4:07
Ле Пен и Макрон не пришли к согласию ни по одному вопросу во время телевизионных дебатовМеждународная панорама 4 мая, 3:33
Кабмин опубликовал отчет о результатах выполнения "майских указов" президентаПолитика 4 мая, 3:26
В Сенате США просят помешать "Роснефти" получить контроль над частью нефтяной сети страныЭкономика и бизнес 4 мая, 3:09
В США испытана новая ракета, предназначенная для вывода на орбиту микроспутниковКосмос 4 мая, 2:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Содержание опасных для здоровья твердых частиц PM 2.5 в окутавшем столицу Китая смоге составляет около 500-550 микрограмм на кубический метр. Это превышает рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму в 20 раз. Соответствующие данные публикует сегодня Центр экологического мониторинга столицы.
Жителям и гостям китайской столицы рекомендовано без необходимости не находиться на улице, а также пользоваться на открытом воздухе индивидуальными средствами защиты органов дыхания.
В Китае основными источниками частиц PM 2.5 являются выхлопные газы автомобилей и выбросы, образующиеся в результате работы угольных теплоэлектростанций. Содержащиеся в смоге частицы способны через легкие проникать в организм и накапливаться в нем. При больших дозах это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы.
По этой причине в конце 2013 года в столице был принят "План экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха". Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги (синий, желтый, оранжевый и красный).