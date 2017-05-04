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Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз

Общество
4 мая, 4:33 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Жителям и гостям города рекомендовано без необходимости не находиться на улице, а также пользоваться на открытом воздухе индивидуальными средствами защиты органов дыхания

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ПЕКИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Содержание опасных для здоровья твердых частиц PM 2.5 в окутавшем столицу Китая смоге составляет около 500-550 микрограмм на кубический метр. Это превышает рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму в 20 раз. Соответствующие данные публикует сегодня Центр экологического мониторинга столицы.

Жителям и гостям китайской столицы рекомендовано без необходимости не находиться на улице, а также пользоваться на открытом воздухе индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

В Китае основными источниками частиц PM 2.5 являются выхлопные газы автомобилей и выбросы, образующиеся в результате работы угольных теплоэлектростанций. Содержащиеся в смоге частицы способны через легкие проникать в организм и накапливаться в нем. При больших дозах это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы.

По этой причине в конце 2013 года в столице был принят "План экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха". Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги (синий, желтый, оранжевый и красный).

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