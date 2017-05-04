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Останки погибшего в 1944 году летчика торжественно перезахоронили в Приморье

Общество
4 мая, 6:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Младший лейтенант Виктор Воликов погиб во время тренировочного полета, врезавшись в склон горы

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Останки военного летчика, погибшего в 1944 году, торжественно перезахоронили в среду в городе Артеме Приморского края. Младший лейтенант Виктор Воликов служил в 19-м истребительном авиаполку ВВС Тихоокеанского флота и разбился при выполнении тренировочного полета на самолете И-16 в августе 1944 года, место крушения и останки летчика были обнаружены поисковиками в прошлом году, рассказали ТАСС в пресс-службе Законодательного собрания региона.

"Младший лейтенант Виктор Георгиевич Воликов служил в 1-й эскадрилье 19-го истребительного авиаполка Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота на аэродроме Николаевка. В последний свой полет отправился 28 августа 1944 года. На тот момент ему было всего 23 года. Виктор Воликов погиб во время тренировочного полета, врезавшись в склон горы, расположенной между Чистоводным и Партизанском. С августа 1944 года его место захоронения было неизвестно", - сообщили в приморском парламенте.

Отмечается, что найти место крушения, установить личность погибшего и произвести его захоронение удалось благодаря работе поискового объединения "Авиапоиск". Поисковики по архивным данным еще в 2010 году обнаружили сведения о катастрофе. Поисковые работы в глухой тайге заняли несколько лет. Только в 2016 году были найдены останки летчика и его личные вещи. Найти родственников погибшего не удалось, поэтому было принято решение о его захоронении в Приморье.

"На сегодняшний день на территории Артемовского городского округа это третье перезахоронение. Это наша дань тем, кто погиб, ведь хуже всего быть Иванами, не помнящими родства. Если ты не помнишь своего прошлого, не умеешь его ценить, у тебя не может быть будущего. Когда ты говоришь о том, что тебе не безразлична память к твоим предкам, родственникам, подрастающее поколение видит, как мы относимся к нашей истории", - отметил на церемонии захоронения депутат Заксобрания Приморья Игорь Чемерис.

В ближайшие дни в Артеме в честь Дня Победы отряд "Авиапоиск" представит горожанам восстановленный из обломков самолет Виктора Воликова И-16. Всего за десять лет работы ими было найдено 102 самолета на территории Дальневосточного федерального округа. Найдено, опознано и похоронено 24 летчика.

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