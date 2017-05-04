Капремонт по новым правилам: эксперты прогнозируют увеличение объемов и рост цен

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Операторы капитального ремонта многоквартирных домов готовы корректировать графики ремонта в регионах, если Госдума решит включить в программу здания, которым капремонт требовался еще до приватизации. Однако они опасаются, что нововведения могут привести к повышению платы за жилищно-коммунальные услуги.

Поправки в Жилищный кодекс и в закон "О приватизации жилищного фонда в РФ" приняты Госдумой в первом чтении. Законопроект уточняет правила капитального ремонта многоквартирных домов, в которых капремонт требовался до приватизации. Согласно документу, муниципалитеты, которые не провели ремонт домов до старта приватизации, обязаны это сделать путем перечисления средств на счет регионального оператора или на специальный банковский счет для капремонта. Проект закона был внесен в нижнюю палату правительством РФ в октябре прошлого года.

О том, как регионы готовы исполнять новые требования после их принятия, с какими трудностями им придется столкнуться, как это может повлиять на стоимость жилищно-коммунальных услуг - в материале ТАСС.

Объемы ремонта пока не ясны

Большинство региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов считает: пока закон не принят, спрогнозировать какие-либо изменения в существующем графике капремонта невозможно. "Во Владимирской области из 11,5 тыс. многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, 10,2 тыс. были построены до 1991 года включительно и потенциально подпадают под действие данного законопроекта", - отмечает генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области Ольга Лебедева.

В Министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области отмечают, что с начала приватизации прошло уже более 25 лет, а большинство многоквартирных домов эксплуатируется в штатном режиме. "Напрашивается вывод о хорошем состоянии большинства приватизированных домов. А те, которые были в неудовлетворительном состоянии, уже переведены или в ближайшем будущем будут переведены в категорию аварийного фонда", - сказали в министерстве.

В Севастополе региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов фактически начал свою деятельность с июля 2015 года. "С 1990 по 2014 годы Севастополь находился в составе Украины, и у нас нет информации, какие дома могут попасть под эту категорию", - сообщили ТАСС в Фонде содействия капитальному ремонту Севастополя.

По мнению новосибирского независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, в таких крупных городах, как Новосибирск, домов, которым ремонт требовался еще до приватизации, не очень много. "В закрытых городках, моногородах, где власти противились приватизации, скорее всего, будет достаточно тяжелая ситуация", - сказал Николаев.

"Пока рано говорить о том, как изменения в законодательстве повлияют на график выполнения работ по капитальному ремонту в Мурманской области. Открытым остается также вопрос - найдут ли органы местного самоуправления средства на ремонт жилья. Но, если все-таки документ будет принят, нам останется его только исполнять", - сказали в региональном фонде капитального ремонта Мурманской области.

Операторы готовы корректировать графики

Фонд капитального ремонта Приморского края готов к тому, что региональная программа ремонта жилых домов будет скорректирована для включения в нее домов, ремонт которым требовался еще до приватизации. "Те дома, которые в настоящее время находятся в краткосрочном плане, отремонтируют согласно графику. Однако план будет расширен за счет включения в него домов, решение по включению их в краткосрочный план (сроки и виды работ) будет приниматься отдельно",- отметили в фонде. При этом сказать, на какое количество домов будет увеличен список нуждающихся в ремонте, в фонде затруднились.

В Фонде капитального ремонта Камчатского края уточняют, что для включения в график жильцам надо будет доказать, что необходимость капитального ремонта назрела до момента приватизации.

"Насколько нам известно, пока в Камчатском крае таких прецедентов не было (когда жильцы через суд доказывали, что до момента приватизации была необходимость проведения капремонта их дома - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс- службе Фонда капитального ремонта Камчатского края.

По данным Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, при подтверждении не исполненных ранее обязательств по капитальному ремонту и выделении соответствующего финансирования эти многоквартирные дома будут включать в краткосрочные планы ремонтных работ, иные объекты будут продолжать ремонтировать согласно региональной программе капитального ремонта. "При условии наличия этого дополнительного финансирования можно прогнозировать увеличение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту", - отметили в министерстве.

Во Владимирской области, которая на данный момент находится в числе лучших субъектов рейтинга регионов России по совокупности показателей эффективности реализации программ капремонта, считают, что включение многоквартирных домов, в которых капремонт требовался до приватизации, не повлияет на график выполнения работ. "Дома-участники программы будут ремонтироваться и включаться в график на долгосрочной основе", - пояснила ТАСС генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области Ольга Лебедева.

Возможный рост цен на услуги

Аналитик Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Надежда Абрамова сообщила ТАСС, что принятие законопроекта может повлиять на плату за обслуживание жилищного фонда. "Региональные операторы могут дополнительные средства включить в счет, повысить стоимость работ за квадратный метр, включить свои расходы в услуги за капремонт", - считает Абрамова. Такого же мнения придерживаются специалисты Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

"При условии установления на территории субъекта Российской Федерации многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации, на бюджеты муниципальных образований ляжет значительная финансовая нагрузка по обеспечению финансирования капитального ремонта таких многоквартирных домов. В этом случае органы местного самоуправления могут рассмотреть вопрос об увеличении платы за найм жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности".

На Камчатке считают, что принятие данного закона станет подспорьем в процессе проведения капремонта. "Установленный в регионе минимальный размер взноса, а также оказываемая бюджетами поддержка, не может в полной мере компенсировать дефицит необходимости проведения капитального ремонта. То есть это дополнительное финансирование программы капремонта только из бюджетов муниципальных образований", - пояснил ТАСС генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края Сергей Течко.