Петербургские ветераны предлагают возродить в России советский орден Красной Звезды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Петербургские ветераны выступили с предложением восстановить одну из самых массовых советских наград в годы Великой Отечественной войны - орден Красной Звезды. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Петербурга Андрей Кутепов.

"Ко мне обратились представители одного из ветеранских советов Петербурга с предложением возродить одну из самых массовых советских боевых наград - орден Красной Звезды. Сейчас мы готовим соответствующее обращение в комиссию при президенте по госнаградам", - сказал сенатор. По его словам, комиссии предлагается рассмотреть вопрос о восстановлении награды и разработке нового статута ордена. Инициатором возрождения награды выступил Совет ветеранов муниципального образования Петербурга поселка Шушары.

"Обращение будет направлено до конца мая. Эта награда, прежде всего для всех защитников Отечества, которые совершают подвиги ради безопасности своей страны и её граждан. Если инициатива будет поддержана, то орден Красной Звезды станет одной из самых почетных наград в России - у этого ордена такая славная история, что по другому быть просто не может", - отметил Кутепов. По его мнению, восстановление награды позволит укрепить непрерывность воинской истории страны, как это было сделано в 90-е годы, когда государство частично возродило награды Российской Империи.

Орден Красной Звезды был учрежден в 1930 году, до декабря 1991 года им было награждено более 3,8 млн человек. За время Великой Отечественной войны орденом Красной Звезды было награждено более 2,8 млн человек.