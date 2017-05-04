Более 4 тысяч выстрелов произведут салютные расчеты в городах юга России 9 мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 4 мая. /ТАСС/. Более 3 тыс. фейерверочных и около 1,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов произведут салютные расчеты артподразделений Южного федерального округа в десяти городах в День Победы. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"При проведении салютов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будут задействованы более 350 военнослужащих, около 90 единиц орудий различных типов, салютные пусковые установки и 125 мм фейерверочные комплексы "Радуга", - сказал Астафьев.

Салютные расчеты произведут 9 мая по 30 залпов в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Астрахани, Севастополе, Керчи, Симферополе и Новороссийске.

Всего будут применены девять видов праздничных салютов -"Ассоль", "Ассоль-хамелеон", "Подсолнух", "Волна-3" и "Вега" различных модификаций и цветовых гамм, уточнил Астафьев.