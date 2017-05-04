Региональные подразделения МВД РФ собираются закупить более 700 ручных радаров

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 700 ручных радаров для измерения скорости хотят закупить территориальные органы внутренних дел для своих сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Территориальными органами внутренних дел на региональном уровне поданы заявки на закупку в текущем году более 700 мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД", - говорится в ответе МВД на соответствующий запрос ТАСС.

В ведомстве отметили, что общее количество мобильных средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД, прошедших проверку, превышает 5 тысяч. "Применяются различные модели: "Бинар", "Визир", "Искра", "Беркут", "Амата", "Сокол", "Паркон", ЛИСД-2, этот список неисчерпывающий", - подчеркнули в министерстве.

В МВД отметили, что часть приборов изначально имеет все необходимые функции и в модернизации не нуждается. "Во взаимодействии с разработчиками ряда мобильных средств продолжена работа по обновлению их программного обеспечения. В настоящий момент модернизировано около 1,5 тыс. приборов. Основное направление модернизации - исключение возможности удаления сотрудниками Госавтоинспекции записей, фиксирующих правонарушения, без соответствующего разрешения руководителя подразделения", - сказали в МВД.

Кроме того, разработчики комплексов создали программное обеспечение, с помощью которого сотрудники подразделений самостоятельно могли бы "перепрошить" приборы. "Необходимые инструкции и программный продукт передан на электронных носителях информации в подразделения Госавтоинспекции. Вместе с применением модернизированного программного обеспечения организационный контроль возложен на руководителей подразделений Госавтоинспекции. Контроль, в частности, осуществляется при сверке фотоматериалов с фактическим количеством протоколов", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в МВД сообщали, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил всем территориальным органам министерства на региональном уровне с 10 июля 2016 года и до особого распоряжения прекратить применение в повседневной деятельности мобильных средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Их использование разрешено только в исключительных случаях.