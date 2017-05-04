Минобороны покажет в "Одноклассниках" пролет авиации над Красной площадью с борта Ми-8

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ и социальная сеть "Одноклассники" проведут стрим-трансляцию пролета авиации над Красной площадью в рамках подготовки к Параду Победы. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"Минобороны России совместно с социальной сетью "Одноклассники" проводит стрим-трансляцию с борта вертолета Ми-8АМТШ Воздушно-космических сил, который в составе парадного строя авиации пролетит над Красной площадью на репетиции Парада Победы 4 мая", - говорится в сообщении.
Пользователи социальной сети "Одноклассники" в официальной группе Минобороны смогут увидеть репетицию глазами пилота военного вертолета.
Строй армейской авиации, в состав которого войдут транспортные вертолеты Ми-26 и Ми-8АМТШ и ударные Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М, откроет воздушную часть парада. Полный список авиатехники, которая пролетит над Красной площадью, опубликован на сайте военного ведомства.