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Добровольцы из ЯНАО благоустроят памятники Великой Отечественной войны в Молдавии к 9 мая

Общество
4 мая, 9:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

Волонтеры будут принимать участие в установке на воинском мемориале в селе Гыржавка гранитных плит с фамилиями 122 ветеранов ВОВ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Представители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ко Дню Победы благоустроят к 9 мая в Молдавии памятники воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Добровольцы Ямала с 5 по 10 мая в рамках международного молодежного проекта "Наша история - наша Победа!" посетят Республику Молдову для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Северяне примут участие в установке на воинском мемориале в селе Гыржавка гранитных плит с фамилиями 122 ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, в рамках проекта представители арктического региона проведут работы по благоустройству воинских захоронений и памятников воинам Великой Отечественной войны, погибшим при освобождении Молдавии в Каларашском районе, а также совершат поход по местам партизанских боев", - сказали в пресс-службе.

В состав делегации Ямала вошли представители регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", Молодежного центра технологий занятости и Центра развития внешних связей ЯНАО.

Международный молодежный проект "Наша история - наша Победа!" реализуется с 2011 года департаментом международных и внешнеэкономических связей ЯНАО совместно с организациями российских соотечественников.

Ранее мероприятия прошли в Словении, Израиле, Болгарии, Республике Крым, Севастополе и Санкт-Петербурге.

"Основная цель проекта - развитие сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, посредством проведения мероприятий, направленных на сохранение памяти о событиях Второй мировой войны, выявление, изучение и реставрацию памятников Великой Отечественной войны на территории Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья", - отметили в пресс-службе.

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