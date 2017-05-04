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Воспитанников детских колоний в РФ предлагают не переводить во взрослые колонии до 21 года

Общество
4 мая, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Как отметили в ФСИН, инициатива внесения поправок в Уголовно-исполнительный кодекс возникла после многочисленных обращений воспитанников колоний к детским омбудсменам по всей стране

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России предлагает оставлять положительно характеризующихся подростков в воспитательных колониях до 21 года, не переводя их по достижении совершеннолетия во взрослые колонии. Как сообщили ТАСС в ведомстве, эта тема была поднята в ходе встречи врио директора ФСИН Анатолия Рудого и уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

Как отметили в ФСИН, инициатива внесения поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, предусматривающих возможность для осужденных подростков оставаться в воспитательной колонии после достижения совершеннолетия, возникла после многочисленных обращений воспитанников колоний к уполномоченным по правам ребенка по всей стране. Для положительно характеризующихся подростков предлагается увеличить возрастную границу нахождения в воспитательной колонии до 21 года.

В большинстве случаев находящиеся в воспитательных колониях достигают совершеннолетия до истечения срока наказания, а когда им исполняется 19 лет, то, согласно действующему законодательству, они переводятся во взрослую колонию, отметили в ФСИН. Большинство несовершеннолетних к этому времени, с учетом их желания исправиться, переводятся в облегченные и льготные условия и потенциально готовы к переводу на условия колонии-поселения. Поэтому предлагается внести поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, предусмотрев наряду с оставлением осужденных в воспитательных колониях до 21 года и возможность перевода положительно характеризующихся подростков, достигших 18 лет, из воспитательной колонии в колонию-поселение и создания в исправительных колониях участков, функционирующих как воспитательная колония. Это позволит не только оградить подростков от влияния криминальной субкультуры, но и сохранять их связи с родственниками, решать вопросы их обустройства после освобождения, а также может стать дополнительным стимулом их ресоциализации.

По данным ФСИН, у идеи оставлять несовершеннолетних в воспитательных колониях до 21 года есть немало противников, утверждающих, что формально такая практика уже существовала и возвращаться к ней не стоит. Но, как подчеркнул Анатолий Рудый, предлагаемая законопроектом система принципиально отличается от опыта прошлых лет своей гибкостью и объективностью. Оставаться в воспитательной колонии после совершеннолетия будут только те подростки, которые характеризуются исключительно положительно и находятся в облегченных или льготных условиях содержания. Решение о том, чтобы оставить совершеннолетнего в воспитательной колонии, будет принимать начальник колонии с санкции прокурора.

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