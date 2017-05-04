Красноярский край выделил двум северным районам субсидии на благоустройство территорий

КРАСНОЯРСК, 4 мая. /ТАСС/. Туруханский и Таймырский Долгано-Ненецкий районы Красноярского края реализуют проекты по благоустройству территорий в рамках краевого конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство". Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

"В этом году в рамках конкурса Таймырский район получит краевую субсидию в размере 2 млн рублей. Из них Дудинка (районный центр - прим. ТАСС) получит 1,3 млн рублей, около 800 тысяч рублей получит Диксон (самый северный населенный пункт Красноярского края и России - прим. ТАСС). На территории будет реализовано два проекта", - сообщил представитель минстроя.

В Дудинке в 2017 году будет реализован проект "Береговые огни", в рамках которого благоустроят набережную площадь, в частности, заменят старые светильники и опоры, установленные в 70-80-е годы прошлого века, на новые светодиодные светильники на декоративных опорах. В Диксоне будет благоустроена центральная часть поселка - появятся ландшафтные фигуры, уличные фонари, новые урны и скамейки, светодиодные деревья, тренажерный комплекс под теневым навесом.

Другой проект благоустройства будет реализован в Туруханском районе. В райцентре - Туруханске - проведут благоустройство лесопарковой зоны и обустроят сквер на Мемориале Победы. Общий объем субсидий, которые получит район, составит около 2 млн рублей.

В прошлом году Таймырский и Туруханский районы получили в рамках краевого конкурса 2 млн и 2,4 млн рублей соответственно. Цель краевого конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство" - содействие жителям края в приведении в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, тротуаров, улиц, скверов, парков, в посадке зеленых насаждений, разбивке клумб и уборке несанкционированных свалок. В этом году конкурс проводился уже в 11-й раз.