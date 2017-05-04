Мэр Москвы уверен, что законопроект о реновации будет принят

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что законопроект о реновации жилищного фонда столицы будет принят Госдумой.

"Я уверен, что закон будет принят. Мне кажется, правильно, что депутаты отложили его принятие до начала июля. В связи с тем, что за это время будет проведено голосование, мы определимся с предварительным перечнем домов, и депутатам и горожанам станет понятно, о каких домах идет речь. Законодателям будет проще принимать закон, а горожанам будет понятно, для чего принимается этот закон", - сказал Собянин в эфире радио "Комсомольская правда".

В среду, 3 мая, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении.

По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы).

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Программа сноса ветхих пятиэтажек в Москве. Досье