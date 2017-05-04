Организованный турпоток в Сочи летом может упасть на 30%

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Летний сезон для курортов Сочи может стать не слишком удачным, эксперты туристической отрасли считают, что падение организованного турпотока в город может составить около 30%. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"По итогам летнего сезона падение организованного турпотока в Сочи может составить не менее 30%", - сообщили в РСТ. По данным организации, курорты Большого Сочи в этом году не только не повторяют успешных показателей прошлого года, но с конца зимы продолжают терять в спросе. Старт акции раннего бронирования в январе был удачным, но к концу февраля ее темп резко снизился, как раз когда на рынок с привлекательным предложением вышла Турция. Сочинские же объекты к началу сезона подняли стоимость на 10-15%.
Туроператоры фиксируют спад продаж от 15% до 50% и отмечают, что отели и пансионаты начали выпускать спецпредложения, снижать цены, увеличивать комиссионное вознаграждение. По данным представителей турбизнеса, нет особого спроса на здравницы курорта, при этом востребованы объекты эконом-класса. Эксперты туротрасли считают, что спрос может уже не восстановиться.