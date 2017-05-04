В МИД РФ почтили память погибших в годы ВОВ дипломатов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы прошла в здании МИД России на Смоленской площади. В мероприятии принял участие генеральный директор российского дипведомства Сергей Вязалов.

"Сегодня мы по традиции отдаем дань памяти сотрудникам Министерства иностранных дел и Министерства внешней торговли, сложивших свои головы за свободу и независимость нашей родины", - сказал Вязлов.

По его словам, в годы войны восемь сотрудников министерства были удостоены звания Героя Советского Союза. "С чувством особой гордости вспоминаем дипломатов старшего поколения, которые отстаивали интересы нашей родины на внешнеполитических фронтах, обеспечивали объединение усилий государств антигитлеровской коалиции, создавали основы послевоенного международного порядка, создавали основы ООН", - подчеркнул он.

"В канун этого памятного дня хочу поздравить наших ветеранов с Праздником Победы, пожелать им доброго здоровья и хорошего настроения", - сказал Вязалов.