Мэр Москвы не исключил возможности получения денег взамен квартир по программе реновации

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Жители пятиэтажек, которых будут переселять в рамках программы реновации жилого фонда столицы, могут при желании получить вместо новой квартиры деньги. Такая возможность может быть предусмотрена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Мы сейчас разрабатываем систему, когда можно будет компенсировать (собственникам) в денежном эквиваленте (стоимость) равноценного жилья с учетом тех замечаний, которые нам выставляли депутаты, эксперты. Они говорят, что все-таки должна быть такая возможность. Я думаю, что в конечном итоге мы найдем вариант, чтобы мы учитывали рыночную стоимость квартиры, и, если гражданин желает, компенсировали в денежном эквиваленте. Хотя там возникает много вопросов, в квартире могут быть прописаны несовершеннолетние дети, может быть несколько собственников", - сказал Собянин.

По его словам, в такой ситуации в соответствии с жилищным кодексом РФ "много каких действий нужно сделать, но такую возможность можно заложить".

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы).

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Программа сноса ветхих пятиэтажек в Москве. Досье