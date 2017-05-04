Переселившиеся из пятиэтажек москвичи будут меньше платить за коммуналку

МОСКВА, 4 мая./ТАСС/. Жители Москвы, которые решат переселиться из пятиэтажек в новые дома, смогут меньше платить за коммунальные услуги. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, снижение произойдет благодаря энергоэффективности новых домов.

Мэр отметил, что новое жилье будет совсем другого качества. "По своей энергоэффективности новое жилье будет выше, чем пятиэтажки, которые продуваются через щели. Конструкции, которые будут использоваться, - это монолит или новые, современные панели. Многоэтажки - совсем другого качества жилье, и потребление тепла, электроэнергии будет меньше, поэтому "на круг", я думаю, квартплата не увеличится, а, возможно, даже уменьшится", - сказал Собянин в эфире радио "Комсомольская правда".

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет.

Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Программа сноса ветхих пятиэтажек в Москве. Досье