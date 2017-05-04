Парламентские слушания по реновации жилфонда могут пройти в середине июня

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Парламентские слушания по законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы могут пройти в середине июня. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Если мы говорим о втором чтении (законопроекта о реновации жилья) где-то в начале июля, то тогда парламентские слушания - это, может быть, где-то середина-вторая половина июня. После 15 июня - как только будут завершены обсуждения этих вопросов непосредственно жильцами домов", - сказал Володин.

Он назвал очень важным проведение парламентских слушаний по этой теме перед рассмотрением соответствующего законопроекта во втором чтении.

"Соберем и экспертов, и представителей домов, безусловно, пригласим представителей мэрии Москвы, правительства с тем, чтобы в комплексе все эти вопросы посмотреть. Исходим из того, что права граждан не должны быть нарушены", - подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Володин назвал совершенно правильным решение властей Москвы о проведении опросов граждан и собраний жильцов по данной теме. В связи с этим были и скорректированы сроки рассмотрения законопроекта о реновации, напомнил спикер.

"Обсуждать (проект закона во втором чтении) лучше после того, как люди для себя решение примут; в ходе обсуждения наверняка возникнут какие-то новые вопросы и нам эти вопросы желательно тоже отразить и в ходе парламентских слушаний, найти по ним решение", - пояснил председатель Госдумы.

По его мнению, "сейчас уже очевидно, что нам больше нужно норм прямого действия принимать", и в целом "очень и очень скрупулезно" прорабатывать данный законопроект. В результате, заключил Володин, этот документ должен, с одной стороны - решить правильную задачу по расселению людей "из домов, которые выработали свой ресурс и невозможно их отремонтировать", с другой - чтобы при этом права граждан не были нарушены.

"Нам очень важно, чтобы это все было прозрачно, открыто. Для этого Дума и существует, чтобы обсуждать вопросы и через, в том числе, разные подходы вырабатывать наиболее оптимальные решения", - сказал спикер.

Он отметил, что "большинство опасений (жителей пятиэтажек) уже снято, учитывая, что мэрия озвучила перечень тех домов, которые подпадают под реновацию, и этот перечень в два раза, по видимому, меньше, чем изначально рассматривался".

"Оставлено окно возможностей для того, чтобы иметь в том числе перспективе возможность включения в этот список тех домов, где жители выскажутся за участие в программе реновации. Это уже такой более здравый подход, более правильный, и при этом предполагающий обратную связь с жильцами. Нам такой подход больше по душе и мы считаем, что правильно тоже пойти на шаг продления наших процедур, которые бы учитывали в том числе предложения Москвы провести обсуждения с жильцами каждого дома", - сказал Володин, пояснив, что после этого у парламента будет более объемная картина по данному вопросу.