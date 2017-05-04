Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле.

"Он (открытый на территории Кремля крест) служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщенность, вражду, о том, что мы должны сделать все, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа", - заявил президент на церемонии открытия креста.

"Россия у нас одна. И все мы каких бы разные взглядов и позиций ни придерживались, должны беречь и защищать ее, - подчеркнул глава государства. - Во главу угла ставить будущее нашего народа, счастье наших людей, наших детей и внуков".

Говоря о годах, когда был убит великий князь, Путин отметил, что это преступление стало одним из предвестников "драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которым столкнулась затем Россия". "Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой, угрозой утраты самой российской государственности, - добавил глава государства. - Насилия, убийствам какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания".

Путин напомнил, что гибель великого князя восприняли как трагедию представители всех сословий. Памятный крест, установленный на месте преступления, стал символом скорби. Путин подчеркнул, что крест был установлен по воле людей, исключительно на их пожертвования. Говоря о судьбе креста, Путин отметил, что он был уничтожен после революции в числе первых.

Президент добавил, что та же участь постигла и Чудов монастырь в Кремле, "и несчетное количество памятников по всей нашей стране". "Но правда и справедливость всегда в конечном итоге торжествуют: сегодня мы видим как возрождаются храмы, открываются монастырские обители, обретаются утраченные святыни, восстанавливается единство российской истории, в которой нам дорога каждая страница, какой бы трудной она ни была", - подчеркнул президент.

Кроме главы государства, в церемонии приняли участие патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и представители "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества". Перед церемоний открытия патриарх провел заупокойное богослужение по великому князю и обряд освящения креста.

"Воссоздание креста в память о Сергее Александровиче является актом восстановления исторической справедливости. В этом году отмечается 100-летний юбилей трагических революционных событий. Важно, чтобы урок братоубийственной распри дал нам нравственные силы разглядеть своих соотечественников и помог идти в будущее, преодолевая возникающие трудности, сохраняя единство духа в союзе мира", - сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что убийство князя стало "актом терроризма, которым была попрана ценность человеческой жизни".

О великом князе

Великий князь Сергей Александрович (пятый сын императора Александра II, московский генерал-губернатор с 1891 г. по 1 января 1905 г.) был взорван в карете в 65 шагах от Никольской башни Кремля террористом-эсером Иваном Каляевым 4 февраля 1905 года. Останки великого князя были погребены в склепе собора Чудова монастыря (снесен в 1929-1932 гг.). На месте гибели Сергея Александровича установили крест, который в 1907-1908 гг. был переделан в памятник по проекту Виктора Васнецова. 1 мая 1918 года этот крест стал первым памятником, снесенным в Кремле большевиками.

Останки великого князя были обнаружены во время восстановительных работ в 1980-х годах и в 1995 году перенесены в столичный Новоспасский монастырь по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Там же был установлен новый памятный крест. Сохранившиеся подлинники проектных материалов Васнецова позволили восстановить крест-памятник по архивным документам и непосредственно на месте гибели генерал-губернатора.

Работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по поручению президента РФ. В ноябре прошлого года состоялась закладка памятного креста. В церемонии освящения камня приняли участие епископ Егорьевский, глава Патриаршего совета по культуре Тихон (Шевкунов), министр культуры РФ Владимир Мединский, комендант Кремля Сергей Хлебников, официальный представитель ФСО Сергей Девятов, председатель набсовета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.