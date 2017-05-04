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Патриотическая акция "Лента Победы" пройдет в Астане с 6 по 9 мая

Общество
4 мая, 13:32 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Казахстанскую ленту Победы смогут получить все желающие, ее будут раздавать на специальных площадках в пяти точках города

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АСТАНА, 4 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Акция "Лента Победы", направленная на сохранение памяти о героизме в годы Великой Отечественной войны, пройдет в столице Казахстана с 6 по 9 мая. Казахстанскую ленту Победы смогут получить все желающие, ее будут раздавать на специальных площадках в пяти точках города. Главная цель акции - сохранить для нынешних и будущих поколений память о Великой Отечественной войне и о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения страны и свободы будущих поколений.

"Новая патриотическая лента Победы введена в Казахстане в целях создания казахстанского варианта символа празднования Дня Победы, органично сочетающего цветовую гамму государственного флага республики. С 2015 года лента Победы обновлена на официальном уровне и исполнена в новом дизайне", - сообщили в пресс-службе администрации города Астаны.

Лента выполнена из ткани небесно-голубого цвета с использованием элементов национального орнамента золотистого цвета по центру. "По ее краям размещается изображение ордена Отечественной войны, что символизирует отвагу и мужество казахстанского народа, проявленные в Великой Отечественной войне. Лента прикрепляется значком с изображением георгиевской ленты и надписью "9 мамыр - Женис куни. 1941-1945 жылдар" ("9 мая - День Победы. 1941-1945 годы" - прим. ТАСС)", - уточнили организаторы кампании.

Для получения лент жители и гости столицы в местах проведения акции могут обратиться к волонтерам, одетым в военную форму. Там также установят палатки и разместят тематическую пресс-стену, на фоне которой все желающие смогут сделать памятные фотографии.

Администрация Астаны к празднованию Дня Победы 9 мая планирует проведение двух масштабных мероприятий. В этот день состоится церемония возложения гирлянды Славы к монументу "Отан коргаушылар" ("Защитники Отечества"), а также шествие "Бессмертный полк".

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