Скворцова: россияне стали намного культурнее отдыхать в праздники

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россияне стали намного культурнее отдыхать в праздники, а также заниматься спортом.
Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в кулуарах заседания Госсовета РФ и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.
"Я могу сказать, что наши люди стали намного культурнее отдыхать, заниматься спортом, кататься на роликах, заниматься игровыми видами спорта. Таких ЧП, которые мы часто наблюдали в пьяном виде, - драки, ДТП - этого становится меньше", - сказала она, отвечая на вопрос о росте количества обращений в травмпункты в майские праздники.
Министр отметила, что в России также практически нет вызовов по отказу в обезболивании или в ограничении доступа к сильнодействующим и наркотическим препаратам. "Мы эту проблему, могу сказать, что решили. Если случаются... обращения в регионах, в течении часа-двух любая проблема решается", - отметила она.