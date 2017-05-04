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Скворцова: россияне стали намного культурнее отдыхать в праздники

Общество
4 мая, 13:45 дата обновления: 4 мая, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Драк в состоянии алкогольного опьянения и пьяных ДТП становится меньше, констатировала министр

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россияне стали намного культурнее отдыхать в праздники, а также заниматься спортом.

Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в кулуарах заседания Госсовета РФ и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.

"Я могу сказать, что наши люди стали намного культурнее отдыхать, заниматься спортом, кататься на роликах, заниматься игровыми видами спорта. Таких ЧП, которые мы часто наблюдали в пьяном виде, - драки, ДТП - этого становится меньше", - сказала она, отвечая на вопрос о росте количества обращений в травмпункты в майские праздники.

Министр отметила, что в России также практически нет вызовов по отказу в обезболивании или в ограничении доступа к сильнодействующим и наркотическим препаратам. "Мы эту проблему, могу сказать, что решили. Если случаются... обращения в регионах, в течении часа-двух любая проблема решается", - отметила она.

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Скворцова, Вероника Игоревна
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