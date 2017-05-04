Путин: проект МФЦ в целом стал успешным

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Проект многофункциональных центров (МФЦ) в целом стал успешным, но нельзя останавливаться на достигнутом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.

"Этот проект стал успешным, но нельзя останавливаться на том, что сделано. В некоторых центрах пока сохраняются очереди, как ни странно, далеко не везде предоставляется полный спектр услуг, а их качество даже там, в МФЦ, не всегда отвечает требованиям, которые люди к ним предъявляют", - сказал Путин.

Президент добавил, что именно мнение и пожелания посетителей центров "должны стать основной для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров". По его словам, принципиальной задачей является то, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ вне зависимости от места проживания и регистрации, "это важный шаг к созданию целостной интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг".

Он напомнил, что "еще несколько лет назад граждане, чтобы получить справку, документ, были вынуждены практически везде простаивать в очередях, обивать пороги различных контор, платить деньги посредникам. "И сейчас еще есть много проблем подобного рода, но все-таки ситуация в целом сегодня начинает меняться" - выразил уверенность Путин. По его словам, в МФЦ можно оформить сертификат на материнский капитал, свидетельство индивидуального предпринимателя, зарегистрировать собственность, получить другие услуги. Всего в России работает 3 тыс. МФЦ, которые представляют широкий спектр госуслуг, в прошлом году число обращений в такие центры превысило 60 млн, отметил глава государства.