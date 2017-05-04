Путин потребовал исключить конфликт интересов в системе оценки качества соцуслуг

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость исключения конфликта интересов и "междусобойчиков" в системе оценки качества социальных услуг, призвав ориентироваться на мнение людей.

"Необходимо создать четкий механизм поощрения социальных учреждений, которые откликаются на запросы граждан, и предусмотреть жесткие меры в отношении тех, кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать над повышением своей эффективности. Принципиально важно обеспечить подлинную независимость оценки (эффективности социальных услуг)", - заявил он на совместном заседании Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

По словам Путина, есть случаи, когда организации по предоставлению социальных услуг оценивают сами себя. "Сейчас еще встречаются, к сожалению, такие случаи, когда бюджетные организации устраивают так называемые междусобойчики, спрашивают и оценивают сами себя. А потом получается, что у поликлиники, например, формально высокая оценка, а на деле там к специалистам не попасть, да и вообще уровень обслуживания достаточно низкий", - сказал президент. "Нужно исключить конфликт интересов в ходе независимой оценки", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что для этого надо расширить участие в ее проведении ОНФ, социально-ориентированных НКО, общественных палат в регионах.

"Я прошу гражданских активистов регулярно информировать о том, как идет эта работа? Повышается ли объективность, удовлетворены ли люди результатами этих оценок и последующим принятием решений", - обратился он к участникам заседания.