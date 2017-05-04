Министр: Дни Москвы в Израиле способствовали плодотворному сотрудничеству

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Дни Москвы в Израиле прошли в этом году сразу в четырех городах Израиля - Тель-Авиве, Иерусалиме, Нетании и Хайфе - и способствовали плодотворному сотрудничеству в различных сферах. Об этом рассказал ТАСС министр правительства столицы РФ Сергей Черемин.
"Учитывая все эти факторы, нам кажется, что отношения Москвы с Израилем принесут очень серьезный эффект с точки зрения привлечения в Москву не только инвестиций, но и высокотехнологичных городских решений во всех сферах, - отметил он. - Дни Москвы - широкое поле для плодотворного сотрудничества.
Черемин отметил, что департамент ранее никогда не проводил столь широкомасштабные мероприятия в Израиле. "Во время подготовки к Дням Москвы было принято решение не ограничиваться нашим традиционным партнером - Тель-Авивом, а провести конференции, концерты и выставки также в Иерусалиме, Нетании и Хайфе", - сказал он.
Как подчеркнул министр, "сегодня отношения Москвы с крупнейшими городами Израиля развиваются весьма плодотворно".
"Стоит подчеркнуть, что у нас сложились очень эффективные и прагматичные связи с деловой столицей Израиля - Тель-Авивом, прекрасные отношения выстроены с городом Нетания, - добавил он. - И, если с Тель-Авивом у нас существует трехлетняя программа сотрудничества, покрывающая все сферы муниципальной деятельности, то с Нетанией у Западного округа Москвы установлены очень тесные деловые контакты и подписан меморандум".
По словам Черемина, во время Дней Москвы была достигнута договоренность о разработке программы взаимодействия на ближайшие несколько лет с мэрией Хайфы - третьего по размеру города Израиля, показывающего сейчас уникальные достижения в развитии промышленности, высоких технологий и медицины. "Хайфа - известный культурный, туристический, научный центр Израиля, - сказал Черемин. - И, самое главное, в Хайфе проживает более 30% русскоязычного населения, что существенно облегчает общение".